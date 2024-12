Catherine Siachoque rompe silencio sobre su conflicto con Gaby Spanic: "Que no sea atrevida"

Por primera vez en más de dos décadas, Catherine Siachoque ha compartido públicamente el motivo detrás de las tensiones que vivió con la actriz venezolana Gaby Spanic durante la grabación de la telenovela La Venganza en 2002.

Este explosivo relato tuvo lugar en el reality Secretos de Villanas, disponible en la plataforma de streaming Canela.TV, donde ambas actrices participan junto a otras estrellas del melodrama.

Durante su participación en el reality, Siachoque reveló que las diferencias entre ellas surgieron debido a un malentendido relacionado con el protagonista de La Venganza, el actor mexicano José Ángel Llamas.

Según Catherine fue la asistente de Spanic quien desencadenó la disputa al transmitirle un mensaje que, según ella, provenía de la actriz venezolana.

“Su asistente me dijo: ‘Gaby te manda a decir que está empezando una relación con José Ángel, y que por favor dejes de hablar tanto con él en los pasillos porque no le gusta’. Además, me dijo: ‘Tú eres una mujer casada, y no te queda bien’. Fue algo que no podía creer”, relató Siachoque durante el programa.

La actriz conocida por sus icónicos papeles de villana en telenovelas como Tierra de Pasiones y Pecados Ajenos, no tardó en reaccionar ante lo que consideró una falta de respeto.

“Le respondí: ‘Dile que yo estoy casada con Miguel Varoni, que es así de grande, más famoso que José Ángel Llamas y que no sea atrevida conmigo. ¡Que no se meta!’”, recordó.

Con el tiempo, Catherine reflexionó sobre el conflicto y aseguró que el verdadero problema fue generado por terceros. “Fue la asistente de Gaby quien quiso ponernos a pelear. Yo jamás tuve una intención más allá de la cordialidad con José Ángel”, afirmó.

Este episodio marcó una época de tensión entre ambas actrices mientras protagonizaban una de las telenovelas más exitosas de Telemundo. La enemistad fue ampliamente comentada en su momento , aunque ninguna de las dos había hablado abiertamente sobre las razones detrás del desencuentro.

Años después, el destino volvió a unir a Catherine Siachoque y Gaby Spanic en el reality Secretos de Villanas. Este programa ha servido como una plataforma para que ambas reflexionen sobre sus carreras y las vivencias que compartieron durante sus años de éxito en la televisión.

Aunque las diferencias del pasado salieron a relucir en algunos episodios, especialmente cuando Spanic acusó a su colega de haber limitado su exclusividad en la actuación, la interacción actual entre las dos actrices parece haberse suavizado.

El reality ha permitido que las protagonistas de algunos de los mayores éxitos melodramáticos compartan historias detrás de sus icónicos personajes, mostrando tanto sus conflictos como los lazos que se han forjado a lo largo de los años.

Catherine Siachoque dejó claro que no guarda rencores y que las diferencias con Gaby Spanic forman parte de un capítulo cerrado. Aunque las tensiones de aquel entonces estuvieron marcadas por malos entendidos y comentarios ajenos, el tiempo y la madurez han permitido que ambas actrices avancen.

El reality de Canela.TV, que reúne a algunas de las villanas más emblemáticas de la pantalla chica, ha sido un espacio para sanar heridas, aunque también para revivir momentos que en su tiempo generaron titulares.

