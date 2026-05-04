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Identidad de las víctimas del accidente de monster truck en Popayán; dos menores

Los jóvenes pertenecían a los colegios Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Bethlem, mientras que los heridos son atendidos en cinco centros médicos de Popayán.

Identidad de las víctimas del accidente de monster truck
Identidad de las víctimas del accidente de monster truck en Popayán; dos menores
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Continúan apareciendo detalles tras el accidente de una monster truck en la ciudad de Popayán este pasado domingo 3 de mayo en el sector de Boulevard Rose, durante la exhibición de vehículos pesados, la cuál dejó a tres personas sin vida y a varios heridos por lo ocurrido.

Una vez se realizaron las labores iniciales de rescate y la verificación de los organismos de socorro, las autoridades confirmaron la identidad de las tres mujeres que perdieron la vida en el lugar de los hechos, al punto que dos de ellas eran menores de edad y que tenían un rol importante en la comunidad estudiantil de Popayán.

Puedes leer: Aparece VIDEO del momento exacto en que monster truck arrolla a asistentes en Popayán

Las identidades reportadas son Hellen Mariana Velarde, una niña de 12 años de edad, quien era una estudiante de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, conocida tradicionalmente como el colegio de las Franciscanas.

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Por otro lado, estaba Luna Saray Toro Hurtado, estudiante del Colegio Nuestra Señora de Bethlem, otra de las instituciones educativas más reconocidas de la ciudad y finalmente, María Camilia Fierro, la tercera víctima mortal del accidente, cuando la monster truck chocó contra la multitud durante el evento.

Víctimas del accidente de la monster truck son tres mujeres
Víctimas del accidente de la monster truck
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoció del accidente de la monster truck en Popayán?

Por otro lado, se conoció que además del fallecimiento de las tres mujeres, el reporte oficial de la Gobernación del Cauca indica que el accidente dejó un saldo aproximado de 40 personas heridas, al punto que esta emergencia obligó a la red hospitalaria a ponerse en alerta máxima para atender a los afectados.

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Puedes leer: Mujer le exige la clave del celular a su pareja después de grave accidente: “¡No me importa!”

Los lesionados están recibiendo atención médica especializada y permanecen bajo observación en cinco centros asistenciales, el Hospital Universitario San José, el Hospital Susana López de Valencia, la Clínica La Estancia, la Clínica San Rafael y la Unidad de Urgencias de la EPS Sanitas.

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De igual forma, se conoció que la Policía Metropolitana y los organismos de socorro iniciaron la investigación a la monster truck involucrada, para esclarecer las causas del descontrol que terminó en una tragedia.

Al punto que se sabe que las líneas de investigación se centran en tres frentes principales hipótesis, una posible falla mecánica en el sistema de frenado, un error humano por parte de la conductora o deficiencias en las barreras de seguridad que debían proteger a los asistentes.

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