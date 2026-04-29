Destapan las pruebas de la Fiscalía contra Lili Pink por presunto lavado de activos

La reconocida marca Lili Pink se encuentra en el ojo del huracán, tras una operación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Lo que comenzó como una investigación por irregularidades financieras escaló hasta un proceso de extinción de dominios que afecta a cientos de establecimientos a nivel nacional.

Se conoció que el ente investigador sostiene que las tiendas Lili Pink habrían servido como una fachada, esto en un conglomerado empresarial. Afirmando la Fiscalía que habrían utilizado el entramado para ingresar mercancía de contrabando y productos de origen ilícito al mercado colombiano.

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Por otro lado, según la Fiscalía, esta red no operaba sola, dado que según sus investigaciones había una red de importadoras que apoyaba a esta operación; comercializadoras y sociedades de papel. Estas entidades permitían maniobras como la fragmentación de transacciones y la simulación de relaciones comerciales.



¿Qué más se conoció de este caso contra Lili Pink?

La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales documento conductas delictivas que alcanzan sumas muy elevadas:

Lavado de activos: Se estima en una cuantía de 730.000 millones de pesos.

Enriquecimiento ilícito: Supera los 430.000 millones de pesos.

Contrabando: La DIAN ha identificado operaciones que superarían los 75.000 millones de pesos, además de haber decomisado mercancía avaluada en 54.000 millones.



Por otro lado, se conoció que gran parte de estas pruebas reposan en documentos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), donde se reflejan las maniobras de evasión y la falta de soporte legal de gran parte del inventario distribuido que se habrían realizado en el nombre de Lili Pink.

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Desde el 27 de abril de 2026, se iniciaron allanamientos que resultaron en la ocupación de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ya ha impuesto medidas cautelares, incluyendo el embargo y secuestro de estos bienes.

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Por su parte, la empresa Fast Moda S.A.S., propietaria de las marcas Lili Pink y YOI, realizó un llamado público para "proteger a la marca colombiana", la cual cuenta con cerca de 20 años de trayectoria en el mercado. Sin embargo, el proceso legal avanza, y ahora los bienes ocupados pasarán a manos de jueces especializados quienes decidirán el futuro definitivo de este patrimonio y de los trabajadores de las sucursales.

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