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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Ella es Sonia Segura, conductora de la monster truck involucrada en el accidente en Popayán

Ella es Sonia Segura, conductora de la monster truck involucrada en el accidente en Popayán

La mujer fue trasladada a un centro médico luego de que el monster truck perdiera el control e impactara contra la multitud y un poste de luz.

Ella es Sonia Segura, conductora de la monster truck
Ella es Sonia Segura, conductora de la monster truck involucrada en el accidente en Popayán
Foto: foto montaje realizado por La KALLE; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Continúan apareciendo detalles de lo ocurrido en la tarde del domingo 3 de mayo de 2026, donde un vehículo monster truck se estrelló y causó un accidente que dejó 3 muertos y cerca de 40 heridos. En el centro de la polémica y la investigación se encuentra Sonia Segura, la reconocida piloto que manejaba el vehículo involucrado.

Recordemos que el siniestro ocurrió en el predio Bulevar Rose, en el norte de Popayán, información de los testigos, más videos captados por los asistentes, mostraron cómo el vehículo modificado conocido como "La Dragona", una máquina de más de 1.500 caballos de fuerza, perdió el control tras superar un obstáculo en la pista.

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De igual forma, al aterrizar, la monster truck tomó gran velocidad y, al parecer, no pudo frenar a tiempo, rompiendo las vallas de seguridad y arrollando a los espectadores que se encontraban en las primeras filas. Además se conoció que el balance de víctimas es que tres mujeres perdieron la vida; Hellen Mariana Velarde Muñoz (12 años), Luna Saray Toro Hurtado y María Camila Fierro.

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De igual forma, de manera preliminar el número de heridos asciende a 40 personas, quienes fueron trasladadas a diversos centros asistenciales como el Hospital Universitario San José y la Clínica La Estancia.

¿Quién es Sonia Segura, la conductora de la monster truck?

Sonia Dilma Segura, es una bogotana de 53 años, figura destacada en el automovilismo extremo. Es reconocida como la única mujer en América Latina habilitada para conducir monster truck, lo que la convirtió en un símbolo de superación en un entorno históricamente dominado por hombres.

Sumado a esto, se conoció que antes de dedicarse a este tipo de vehículos trabajó como productora de cine, radio y televisión. Su pasión por estas máquinas nació tras conocer a Steven Hearley, dueño de varios de estos automotores, durante su labor en los medios.

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Cabe destacar que Sonia no solo era la piloto de "La Dragona", sino que también figura como representante legal suplente de Colombian Monster SAS, la empresa encargada de organizar el evento en Popayán.

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Por otro lado, las autoridades, encabezadas por el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, iniciaron la investigación para determinar responsabilidades. Afirmando que ya tienen varias líneas de investigación por lo ocurrido, en donde se habla de una falla mecánica al momento del salto de la monster truck.

También las autoridades están buscando si hubo un error humano, evaluando la reacción de la piloto durante la emergencia. Mientras que también se miran las condiciones del Bulevar Rose, debido a que algunos testigos afirmaron que era muy pequeño para maniobrar vehículos grandes.

Tras el impacto, Sonia Segura también resultó lesionada y permanece bajo observación médica en condición estable. Mientras avanza el proceso judicial, la trayectoria de la piloto queda bajo el escrutinio público para determinar lo ocurrido con el vehículo en Popayán.

Mira también: Identidad de las víctimas del accidente de monster truck en Popayán

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