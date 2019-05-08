El orgullo y los malentendidos son dos de los mayores enemigos en una relación de pareja. Esta oración te ayudará.Cuando el ego se interpone tras una discusión, el distanciamiento se prolonga y la comunicación se vuelve casi imposible. Puedes leer: Oración para recuperar el hogar, evitar peleas y alejar terceros que quieran separarnosEn el ámbito espiritual y de la fe popular, la oración para doblegar el orgullo se ha convertido en uno de los recursos más buscados por mujeres que desean restaurar la paz en su hogar, disipar los rencores y motivar un acercamiento genuino de su compañero sin necesidad de generar más tensiones.A continuación, te presentamos un rezo poderoso enfocado en la armonía familiar, junto con las pautas para realizarlo con la mentalidad adecuada.¿Cómo funciona este rezo en el plano emocional?Desde una perspectiva mística, las oraciones de reconciliación no buscan someter de forma dañina ni anular la personalidad del ser amado. Su verdadero propósito es actuar sobre las energías del rencor, la terquedad y la distancia.Al elevar una petición, se busca que el corazón de la otra persona se libere de las barreras defensivas causadas por el enojo o la frustración. Al suavizar esos sentimientos, el orgullo cede de forma natural, permitiendo que la empatía, el diálogo abierto y el amor vuelvan a ser los protagonistas del vínculo afectivo.Puedes leer: Oración por las necesidades económicas: que vuelva el dinero y oportunidadesPreparación para realizar la oraciónPara que tu petición tenga mayor fuerza y enfoque, te recomendamos seguir estas breves indicaciones:Espacio tranquilo: Busca un lugar silencioso en tu hogar donde no tengas interrupciones.Elemento de luz: Enciende una vela blanca o rosa, símbolos tradicionales de la paz, la pureza y la reconciliación.Enfoque mental: No realices el rezo con rabia o desesperación; concéntrate en el deseo de sanar la relación y recuperar la tranquilidad mutua.Oración para calmar el orgulloRecita las siguientes palabras con fe y serenidad, visualizando el rostro de tu pareja:"Fuerzas del amor, de la paz y de la comprensión, hoy acudo a ustedes con el corazón abierto y con el firme deseo de restaurar la armonía en mi relación. Invoco la luz divina para que envuelva el corazón y la mente de (di el nombre completo de tu pareja).Te pido que desvanezcas cualquier rastro de orgullo, ego o terquedad que nuble su juicio y lo mantenga distante. Que se disuelvan las barreras del enojo y que el recuerdo de nuestro amor sea más fuerte que cualquier disputa. Suaviza su carácter, permite que la empatía guíe sus pensamientos y dale la sabiduría para reconocer la importancia de nuestra unión. Que la comunicación fluya con dulzura y que regrese a mí con serenidad, amor y el deseo sincero de dialogar. Así sea." Al terminar, agradece en silencio, deja que la vela se consuma por completo y mantén una actitud receptiva durante los días siguientes.