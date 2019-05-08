En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
CASO YULIXA TOLOZA
¿QUÉ PASA SI NO VOTAS?
FALLECE HIJO DE ACTOR
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Gala Met

Gala Met

Maluma enamora en la MET Gala 2026 con elegante look de alta costura
Farándula

Maluma enamora en la MET Gala 2026: así fue su look de alta costura, ¿cuánto vale?

Cuánto vale el vestido rosa pastel de Shakira en la Met Gala 2025
Farándula

El millonario vestido rosa pastel de Shakira en la Met Gala 2025, ¿cuánto vale realmente?

MET Gala 2025: Jennie brilló con un look de Chanel
Farándula

MET Gala 2025: Jennie brilló con un look de Chanel que tardó 330 horas en crearse

Shakira y J Balvin brillaron en la Met Gala 2025
Farándula

Met Gala 2025: Shakira y J Balvin asombraron con sus looks, ¿deslumbraron o decepcionaron?

Met Gala 2024, los trajes mas extravagantes y raros de la moda
Farándula

Met Gala 2024: los atuendos más extravagantes y raros de la fiesta de la moda

20803_Foto: Kim Kardashian / AFP
Farándula

Museo dueño del vestido de Marilyn Monroe dijo que Kim Kardashian no lo dañó

Rosalía
Farándula

Rosalía, blanco de críticas por método usado para bajar de peso rápidamente

Met
Farándula

Lo que debes saber de la MET Gala; el evento donde todos van vestidos de una manera muy particular

16182_Foto: La Kalle/ Instagram Kim Kardashian
Farándula

Video: Así se metió Kim Kardashian en el APRETADO vestido que utilizó en la Gala del Met

16159_Foto: La Kalle/ Kendal Jenner
Farándula

Los memes que nos dejó la GALA del Met 2019

Publicidad

Publicidad

Publicidad