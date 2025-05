MET Gala 2025: Jennie brilló con un look de Chanel que tardó 330 horas en crearse

Jennie volvió a decir “aquí estoy” en la MET Gala 2025 y, como era de esperarse, lo hizo con Chanel. No es sorpresa, porque desde que la nombraron embajadora global de la casa francesa, cada aparición suya es sinónimo de estilo.

Pero esta vez fue más allá. Con un look sacado literalmente de una película clásica y una confección que tomó 330 horas de trabajo, la integrante de BLACKPINK no solo siguió el tema del evento, sino que lo subió de nivel.

Este fue su tercer año consecutivo en el evento más importante del mundo de la moda, y no decepcionó. Mientras otros iban apostando por lo extravagante o lo raro, Jennie apostó por algo que parecía sencillo, pero que estaba lleno de detalles hechos con una precisión de otro mundo.

Publicidad

Chanel se inspiró en la elegancia del cine y la historia de Coco

La cantante llegó a la alfombra azul con un atuendo completamente personalizado por Chanel. Se trataba de un mono de satén de cuero negro, decorado con perlas, cabujones, una camelia blanca de seda y botones joya. A eso se le sumaba una sobrefalda del mismo material, forrada por dentro con tafetán blanco. Y para completar, un sombrero boater en blanco y negro que parecía sacado directamente de Breakfast at Tiffany’s.

Publicidad

Pero eso no era todo. El conjunto fue diseñado a partir de una colección de Karl Lagerfeld de 1987, con claras referencias al estilo de los años 20 y 30, décadas clave en el legado de Coco Chanel. Jennie lo explicó muy emocionada durante la entrevista con La La Anthony para Vogue: “Me siento tan bien con el sombrero y todo. Trabajar con el equipo de Chanel fue increíble, porque todo tenía que ver con representar esa historia”.

Y lo lograron. El look no solo se veía espectacular, sino que además fue una demostración del nivel de detalle con el que trabaja la casa francesa. Chanel confirmó que la creación del atuendo tomó 330 horas de confección, tiempo que se vio reflejado en cada hilo, en cada perla, en cada costura.

No es la primera vez que Jennie deslumbra con Chanel en la MET Gala

En 2023, cuando debutó en este evento, también lo hizo con Chanel y con el mismo estilo de color: blanco y negro. En ese entonces, usó un minivestido sin tirantes de la colección otoño de 1990, con un adorno floral, cinturón negro y tacones de plataforma. Todo muy clásico, todo muy Jennie.

Pero esta vez, la estrella surcoreana llevó las cosas a otro nivel. Fue una combinación de nostalgia con clase, de cine con alta costura, y de homenaje con identidad propia. Chanel no solo siguió el tema de la noche: lo reinterpretó a través de Jennie.

El tema de la MET Gala 2025 y su trasfondo histórico

Este año, el evento más esperado del Museo Metropolitano de Arte giró en torno a la estética dandi, sobre todo enfocada en la historia y el estilo de los hombres negros desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Todo esto inspirado en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la profesora Monica Miller.

Aunque el trasfondo es serio y con una carga histórica importante, en la alfombra azul lo que se vio fue reinterpretación, adaptación y mucha creatividad. Y ahí es donde Jennie brilló. Chanel, con este look, logró lo que parecía complicado: rendir tributo a la historia sin perder su esencia ni la de su embajadora estrella.

Publicidad

Puedes ver | La Kalle está en movimiento y tú eres parte de esta historia