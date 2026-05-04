Explosión en mina de Sutatausa deja 15 mineros atrapados y activa operativo de rescate

La emergencia está en desarrollo. Una explosión registrada este lunes 4 de mayo en una mina del municipio de Sutatausa encendió las alertas y activó de inmediato un operativo de rescate en la zona.

El incidente ocurrió en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón. Según los primeros reportes entregados por las autoridades, una de las principales hipótesis apunta a la acumulación de gases al interior del socavón, situación que habría provocado la explosión mientras los trabajadores cumplían su turno.

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De acuerdo con la información más reciente, 15 mineros estaban dentro de la mina al momento del hecho. Tres de ellos lograron salir por sus propios medios tras la emergencia, mientras que uno fue trasladado a un centro médico para valoración. El resto permanece dentro, lo que mantiene en máxima alerta a los equipos de rescate.

La situación se concentra en el área conocida como Mantogrande, dentro de la mina La Trinidad, donde se originó el evento. Desde ese punto se están coordinando las labores de búsqueda, ventilación y evaluación de riesgos antes de permitir el ingreso seguro de los rescatistas.

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Tras conocerse lo ocurrido, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la administración departamental bajo la coordinación de Jorge Emilio Rey. Este mecanismo permite organizar la respuesta institucional y coordinar a las diferentes entidades que participan en la atención de la emergencia.

El protocolo de rescate minero también fue puesto en marcha por la Agencia Nacional de Minería, entidad encargada de liderar este tipo de operaciones en el país. A este esfuerzo se sumaron organismos de socorro locales y el apoyo técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca.



Inicia plan de rescate de mineros en Sutatausa

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En el lugar ya hacen presencia ambulancias, incluyendo una medicalizada, mientras se avanza en la verificación de las condiciones internas de la mina. Uno de los puntos clave es el monitoreo de gases, ya que esto definirá cuándo y cómo pueden ingresar los equipos de rescate sin poner en riesgo sus vidas.

El capitán Álvaro Farfán, delegado del cuerpo de bomberos de Cundinamarca, confirmó la activación de los protocolos desde el primer momento. “En la tarde de hoy se reportó un accidente minero en jurisdicción del municipio de Sutatausa, en la mina Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón. Al momento se hace la activación de manera protocolaria, con todos los organismos de primera respuesta, los cuales se encuentran en este momento llegando al sitio”, indicó.

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Otro detalle que complica la situación es la profundidad a la que se encontraban los trabajadores. Según los reportes, realizaban labores a cerca de 600 metros bajo tierra, lo que hace más complejas las tareas de acceso y rescate.

Mientras avanzan las labores, la prioridad es estabilizar las condiciones dentro del socavón y ubicar a los mineros que permanecen atrapados. Equipos especializados trabajan de manera coordinada para garantizar que cada movimiento se haga bajo condiciones seguras.

Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de @Alc_Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases. De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate… pic.twitter.com/ayYbQuxJeZ — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026