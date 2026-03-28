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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Un hallazgo perturbador reabre caso de una influencer en Italia; profanaron su tumba

Un hallazgo perturbador reabre caso de una influencer en Italia; profanaron su tumba

La modelo italiana vuelve al centro de la atención por un inquietante hallazgo. Descubra qué ocurrió y cómo avanza la investigación.

Pamela Genini investigan profanación de tumba en Italia.jpg
Pamela Genini investigan profanación de tumba en Italia
Foto: Intagram Pamela Genini y editada con IA
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 28 de mar, 2026

El nombre de Pamela Genini vuelve a estremecer a Italia. Lo que parecía ser el cierre de un caso que ya había generado conmoción tomó un giro inesperado tras un hallazgo en un cementerio del norte del país.

Las autoridades investigan un hecho que ha generado impacto entre ciudadanos y medios, reabriendo la conversación alrededor de un episodio que aún permanece en la memoria colectiva.

Pamela Genini: el hallazgo que encendió las alarmas

Todo ocurrió cuando trabajadores del cementerio intentaban trasladar el féretro hacia su lugar definitivo. Durante el procedimiento, detectaron irregularidades en el ataúd, lo que los llevó a notificar a las autoridades. Al revisar el interior, confirmaron que el cuerpo no se encontraba en las condiciones esperadas.

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Según los primeros reportes, el ataúd presentaba signos de manipulación reciente. Elementos como tornillos sueltos y materiales utilizados para sellarlo nuevamente evidencian que alguien habría intervenido el lugar poco tiempo antes del descubrimiento.

Este hallazgo desató una rápida reacción de las autoridades, que iniciaron un proceso investigativo para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Pamela Genini: una investigación en curso

Las autoridades italianas manejan la hipótesis de que varias personas habrían participado en la intervención del lugar. Aunque aún no se han revelado motivos claros, el caso fue catalogado dentro de delitos relacionados con la alteración de restos humanos.

Por ahora, no se han confirmado capturas, pero los peritos trabajan en la recolección de evidencias que permitan avanzar en la identificación de los responsables. El uso de materiales recientes en el ataúd se ha convertido en una de las pistas clave para establecer una línea de tiempo de los hechos.

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El caso ha generado gran atención mediática, especialmente porque ocurre meses después del fallecimiento de la modelo, cuyo nombre ya había sido ampliamente difundido en su momento.

Un caso que sigue generando impacto

Pamela Genini, modelo italiana de 29 años, murió el 14 de octubre de 2025 en Milán tras ser atacada 24 veces por su expareja, Gianluca Soncin. El crimen conmocionó a Italia y fue considerado un caso de violencia de género.

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Además de su trabajo como modelo, Pamela Genini era reconocida por su faceta empresarial, lo que la convirtió en una figura visible dentro de su entorno. Su historia volvió a cobrar relevancia tras este nuevo episodio, que mantiene en alerta a las autoridades.

Mientras avanza la investigación, el caso continúa generando preguntas sin respuesta clara. La expectativa ahora está puesta en los resultados de las indagaciones, que podrían arrojar luz sobre uno de los episodios más inquietantes recientes en el país europeo.

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