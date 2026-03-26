Taylor Lautner y Taylor Dome anuncian que esperan su primer hijo; hay fotos

El actor Taylor Lautner volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un nuevo proyecto en cine, sino por un anuncio personal que rápidamente se viralizó. Junto a su esposa, Taylor Dome, confirmó que están esperando a su primer hijo.

La noticia se dio a conocer este jueves 26 de marzo de 2026 a través de redes sociales, donde la pareja compartió una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas. En las fotos, ambos aparecen sonrientes mostrando imágenes de ultrasonido, mientras dejan ver la emoción de este nuevo momento en sus vidas.

En una de las postales más comentadas, el actor aparece inclinándose para besar el vientre de su esposa, un gesto que rápidamente acumuló reacciones.

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Fieles a su estilo relajado, la pareja acompañó la publicación con un mensaje que conectó con sus seguidores: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?”. La frase, además de sacar sonrisas, abrió el debate entre fans sobre el posible nombre del bebé, teniendo en cuenta que ambos comparten el mismo nombre.

Para muchos, este anuncio marca un nuevo capítulo en la historia del actor, recordado por su papel como Jacob en la saga Crepúsculo. Desde entonces, su vida ha tenido cambios importantes, tanto en lo profesional como en lo personal.

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¿Cómo se enamoraron?

La relación entre Taylor Lautner y Taylor Dome no es reciente. Todo comenzó en 2018, cuando fueron presentados por la hermana del actor. Desde ese momento, la conexión fue evidente y con el tiempo su relación se consolidó. En noviembre de 2021 anunciaron su compromiso, y un año después, el 11 de noviembre de 2022, se casaron en una ceremonia realizada en California.

Desde entonces, han compartido varios momentos juntos en redes sociales, mostrando una dinámica cercana y espontánea que ha conectado con su comunidad digital. Además, no solo han construido una vida en pareja, sino que también han trabajado en proyectos conjuntos.

Uno de los más conocidos es su pódcast, donde abordan temas relacionados con bienestar y experiencias personales, lo que les ha permitido mostrarse desde otra faceta más allá del entretenimiento.

En entrevistas anteriores, el actor ya había mencionado su interés en formar una familia, por lo que este anuncio no tomó por sorpresa a quienes han seguido de cerca su historia. Sin embargo, sí generó una ola de comentarios y reacciones en plataformas digitales, donde seguidores y colegas reaccionaron al anuncio.