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Mamá de niño que cayó desde un cuarto piso rompe el silencio y responde a las acusaciones

La madre del menor que cayó desde un cuarto piso en Suba respondió a los señalamientos luego de que el angustiante caso quedara grabado en video.

niño de 2 años cae de cuarto piso
niño de 2 años cae de cuarto piso
Imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de may, 2026

El caso del niño de 2 años que cayó desde un cuarto piso en la localidad de Suba sigue causando conmoción en Bogotá. Las impactantes imágenes del momento en que el menor quedó suspendido desde una terraza mientras vecinos intentaban ayudarlo generaron una fuerte reacción entre ciudadanos y usuarios en redes sociales.

El hecho ocurrió en el barrio La Gaitana durante la noche del jueves 7 de mayo y quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo varios habitantes del sector improvisaron una especie de red humana para intentar amortiguar la caída del menor mientras gritaban desesperadamente para alertar a las personas dentro de la vivienda.

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La madre del menor respondió tras las críticas en redes

Luego de que se conocieran los videos y algunos testimonios de vecinos cuestionaran la reacción de la familia, la madre del niño decidió hablar públicamente y dar su versión sobre lo ocurrido. Según explicó, ella no alcanzó a asomarse al balcón antes de la caída, contrario a lo que varias personas aseguraban tras ver las imágenes del caso.

El accidente provocó indignación y preocupación entre los habitantes del sector, quienes afirmaron haber escuchado los gritos del niño antes de que ocurriera la emergencia. Algunos testigos aseguraron que intentaron alertar rápidamente a quienes estaban dentro de la vivienda golpeando puertas y pidiendo ayuda desde la calle.

A pesar de la gravedad del momento, el menor logró sobrevivir gracias a la reacción de la comunidad y fue trasladado rápidamente a un centro asistencial. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el niño no presentó lesiones de gravedad, aunque sí sufrió algunos golpes en la cabeza producto de la caída.

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La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el caso ya es revisado junto con las autoridades de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió el seguimiento de la situación para esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda.
Mientras avanzan las investigaciones, el video continúa siendo ampliamente compartido en redes sociales, donde miles de personas destacan la rápida reacción de los vecinos que ayudaron a salvarle la vida al menor. Otros usuarios, en cambio, han pedido prudencia frente a los señalamientos contra la familia mientras las autoridades determinan exactamente cómo sucedieron los hechos.

El caso volvió a abrir el debate sobre las medidas de seguridad en viviendas donde viven menores de edad, especialmente en apartamentos ubicados en pisos altos. Expertos han insistido en la importancia de instalar protecciones y mantener vigilancia permanente para evitar accidentes similares que puedan poner en riesgo la vida de los niños.

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