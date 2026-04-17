Concierto por los Héroes contará con Arelys Henao, Juliana, Juan Fernando Velasco y otros

Colombia se prepara para una nueva edición del Concierto por los Héroes 2026, un evento solidario que reúne a destacados artistas con el propósito de rendir homenaje a los integrantes de las Fuerzas Militares.

En esta oportunidad, el cartel estará encabezado por figuras reconocidas de la música como Arelys Henao, Juliana, Juan Fernando Velasco, además de agrupaciones y talentos como TIMØ y Milena Benítez, quienes harán parte de la programación artística.

El evento tiene como objetivo principal exaltar la labor de los soldados de Tierra, Mar, Aire y Río, hombres y mujeres que prestan servicio en diferentes regiones del país.



A través de la música, se busca generar un espacio de reconocimiento y gratitud hacia quienes integran las Fuerzas Militares de Colombia.



El concierto es liderado por Damas Protectoras del Soldado, una organización sin ánimo de lucro que desarrolla programas enfocados en el bienestar de los uniformados. Su trabajo incluye apoyo a soldados activos en zonas de operación, así como acompañamiento a quienes han sido afectados por el conflicto armado.

Además, la entidad impulsa iniciativas dirigidas a las familias de los militares, como programas educativos, formación para el empleo y oportunidades de desarrollo, con el objetivo de contribuir a su estabilidad y calidad de vida.

El Concierto por los Héroes se ha consolidado como uno de los eventos culturales y solidarios más representativos del país, al combinar espectáculos musicales con causas sociales, en una jornada que busca reconocer el servicio de las Fuerzas Militares y fortalecer el sentido de país.

