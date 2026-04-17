Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿CLASES EN DÍA CÍVICO?
COBRO RECIBO DE LA LUZ
SUBASTA DIAN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Concierto por los Héroes contará con Arelys Henao, Juliana, Juan Fernando Velasco y otros

Concierto por los Héroes contará con Arelys Henao, Juliana, Juan Fernando Velasco y otros

El evento tiene como objetivo principal exaltar la labor de los soldados de Tierra, Mar, Aire y Río, hombres y mujeres que prestan servicio en diferentes regiones del país.

Arelys Henao, cantante de música popular
Arelys Henao, cantante de música popular
/ FOTO: Instagram @arelyshenao
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Colombia se prepara para una nueva edición del Concierto por los Héroes 2026, un evento solidario que reúne a destacados artistas con el propósito de rendir homenaje a los integrantes de las Fuerzas Militares.

En esta oportunidad, el cartel estará encabezado por figuras reconocidas de la música como Arelys Henao, Juliana, Juan Fernando Velasco, además de agrupaciones y talentos como TIMØ y Milena Benítez, quienes harán parte de la programación artística.

Puedes ver:

  1. Presentación de Karol G en Coachella 2026; envía fuerte mensaje a latinos
    Presentación de Karol G en Coachella 2026; envía fuerte mensaje a latinos: "Me paro duro"
    Foto: AFP
    Música

    Presentación de Karol G en Coachella 2026; envía fuerte mensaje a latinos: "Me paro duro"

  2. Revelan cuánto le habrían pagado a Nelson Velásquez por concierto en cárcel de Itagüí
    Revelan cuánto le habrían pagado a Nelson Velásquez por concierto en cárcel de Itagüí
    Foto: Redes de Nelson Velásquez
    Música

    Revelan cuánto le habrían pagado a Nelson Velásquez por concierto en cárcel de Itagüí

El evento tiene como objetivo principal exaltar la labor de los soldados de Tierra, Mar, Aire y Río, hombres y mujeres que prestan servicio en diferentes regiones del país.

A través de la música, se busca generar un espacio de reconocimiento y gratitud hacia quienes integran las Fuerzas Militares de Colombia.

El concierto es liderado por Damas Protectoras del Soldado, una organización sin ánimo de lucro que desarrolla programas enfocados en el bienestar de los uniformados. Su trabajo incluye apoyo a soldados activos en zonas de operación, así como acompañamiento a quienes han sido afectados por el conflicto armado.

Además, la entidad impulsa iniciativas dirigidas a las familias de los militares, como programas educativos, formación para el empleo y oportunidades de desarrollo, con el objetivo de contribuir a su estabilidad y calidad de vida.

El Concierto por los Héroes se ha consolidado como uno de los eventos culturales y solidarios más representativos del país, al combinar espectáculos musicales con causas sociales, en una jornada que busca reconocer el servicio de las Fuerzas Militares y fortalecer el sentido de país.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Arelys Henao

Conciertos