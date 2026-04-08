Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
LINK INSCRIPCIÓN DE YO ME LLAMO
ACUSAN DE LADRÓN A CRIS VALENCIA
NUEVA VÍCTIMA DE ZULMA GUZMÁN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Cómo solicitar crédito en Banco Finandina así estés reportado en Datacrédito; paso a paso

Cómo solicitar crédito en Banco Finandina así estés reportado en Datacrédito; paso a paso

A través de un proceso 100% digital, esta entidad permite acceder a montos de hasta 50 millones de pesos con preaprobación en cuestión de horas.

Cómo solicitar crédito en Banco Finandina así estés reportado en Datacrédito
Cómo solicitar crédito en Banco Finandina así estés reportado en Datacrédito; paso a paso
Foto: Labs.google y Finandina
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 8 de abr, 2026

Tener una mancha en tu historial crediticio puede sentirse como si te hubieran cerrado todas las puertas del mundo, pero la realidad es que en el panorama financiero de 2026, estar reportado en Datacrédito no es el fin del camino.

Banco Finandina se ha posicionado como uno de los grandes aliados para quienes necesitan un empujón económico y no tienen el pasado más impecable en las centrales de riesgo.

Puedes leer: Estos son los bancos que le prestan dinero aunque esté reportado: hay condiciones clave

Aquí te contamos cómo navegar este proceso para que el dinero llegue a tu cuenta sin trámites eternos.

Cédito por libranza del Banco Finandina

Si eres empleado o pensionado y tienes ese temido reporte negativo, la opción más sólida es la libranza.

Este sistema es básicamente un pacto de confianza: el banco te presta el capital y las cuotas se descuentan solitas de tu nómina o mesada pensional.

Porque el riesgo baja considerablemente. Al asegurar el pago directamente desde tu fuente de ingresos, la entidad no se fija tanto en si quedaste mal con una cuenta de celular hace tres años, sino en tu estabilidad laboral presente.

Es un "salvavidas" diseñado para personas entre los 18 y 75 años, siempre que existan convenios activos con el empleador.

Te puede interesar

  1. Este es el banco con mejores tasas de CDT en abril 2026; hasta un 12% de rentabilidad
    Este es el banco con mejores tasas de CDT en abril 2026; hasta un 12% de rentabilidad
    Foto: Labs.google
    Economía

    Este es el banco con mejores tasas de CDT en abril 2026; hasta un 12% de rentabilidad

  2. Bancolombia habilita retiros sin contacto en toda su red de cajeros
    Retiro sin contacto en Bancolombia; imagen de referencia
    Foto: generada con Gemini, logo de Bancolombia
    Economía

    Bancolombia revoluciona sus cajeros; así funcionarían los retiros sin tarjeta física

La tarjeta con respaldo Banco Finandina

Si lo que buscas es algo más flexible, Finandina ofrece una opción muy particular para reportados: una tarjeta de crédito con cupo desde los 300 mil hasta los 5 millones de pesos.

Publicidad

El giro aquí es que este cupo está respaldado al 100% por un CDT constituido a tu nombre.

Puedes leer: Datacrédito confirma auxilio para las personas endeudadas; respiran los morosos

Publicidad

Es una jugada inteligente: usas el dinero, demuestras que eres buena paga y, mientras tanto, tu dinero en el CDT sigue ahí. Solo necesitas ser mayor de edad y demostrar ingresos mínimos de un salario mínimo legal vigente (SMMLV).

Ten en cuenta que, desde el primer mes, se genera un cobro por cuota de manejo, pero es el precio de empezar a limpiar tu nombre ante los ojos de los bancos.

Te puede interesar

  1. Bancos en Colombia deberán suspender cuotas tras decisión de la Corte Constitucional
    Bancos en Colombia deberán suspender cuotas por suplantación
    Foto: Gemini
    Información de servicio

    Bancos en Colombia deberán suspender cuotas tras decisión de la Corte Constitucional

  2. Trasnochón del Fondo Nacional del Ahorro
    Fondo Nacional del Ahorro anuncia trasnochón
    Foto: ImageFX
    Información de servicio

    Fondo Nacional del Ahorro hará ‘trasnochón’ para créditos de vivienda de hasta el 100 %

¿Cómo solicitar crédito en Banco Finandina desde casa?

La apuesta de Finandina es totalmente digital. Puedes solicitar la preaprobación de montos que van desde los 5 hasta los 50 millones de pesos directamente desde tu móvil.

El proceso es tan veloz que puedes recibir una respuesta en cuestión de horas. Una vez que te dan el "sí", la firma de los documentos es electrónica, lo que significa que puedes cerrar el trato mientras esperas el bus o ves tu serie favorita.

Esto no solo ahorra tiempo, sino que evita intermediarios extraños que a veces solo complican la vida.
Aquí tienes el paso a paso claro y actualizado para solicitar un crédito de libranza en el Banco Finandina:

Paso a paso para solicitar crédito de libranza

1. Verifica que puedes aplicar
Este crédito está dirigido principalmente a:

  • Pensionados
  • Docentes o empleados del sector público

Además, tu entidad (empresa o pagadora de pensión) debe tener convenio con el banco.

2. Diligencia el formulario

  • Nombre, cédula, edad
  • Ingresos mensuales
  • Ocupación
  • Celular y correo
  • Convenio o entidad pagadora

3. Recibe un preaprobado
Un asesor del banco te contacta para:

Publicidad

  • Validar tu información
  • Indicarte si tienes preaprobación
  • Explicarte monto, plazo y cuota

4. Estudio y aprobación

  • Tu capacidad de pago
  • Descuentos de nómina disponibles
  • Historial crediticio

5. Desembolso del dinero

  • El dinero se gira a tu cuenta bancaria
  • No necesitas ir físicamente (puede ser digital)

Puede tardar horas o pocos días, dependiendo de la aprobación y la validación con tu entidad pagadora.

Publicidad

Antes de lanzarte a pedir el dinero, usa el simulador de crédito que tienen en su portal web. Es una herramienta clave para calcular cuánto te queda la cuota mensual según el plazo que elijas, que puede llegar hasta los 72 meses.

La idea es que elijas un monto que no asfixie tu flujo de caja familiar.

Si tienes deudas en otros lados que te están quitando el sueño, también puedes considerar la compra de cartera.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Tarjetas de crédito

Datacrédito

Servicio