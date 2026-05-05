Hombre agrede a trabajadora de hotel porque ella no quiso ingresar a su habitación: VIDEO

Un hombre fue capturado en Medellín luego de protagonizar un violento episodio contra una trabajadora de un hotel, en un hecho que generó rechazo inmediato entre quienes conocieron las imágenes.

La situación ocurrió en la madrugada del lunes, sobre las 4:45 a.m., en un hotel ubicado en el sector de San Juan, en el centro de la ciudad. Según la información conocida, el sujeto había llegado un día antes al establecimiento y tenía previsto quedarse varios días más.

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Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre aparece en la recepción cubierto únicamente con una toalla. En cuestión de segundos, la escena cambia por completo: el sujeto comienza a arremeter contra la trabajadora, lanzando golpes y objetos que encontraba a su paso.

En medio del caos, la mujer intenta resguardarse detrás del mostrador, mientras el hombre continúa persiguiéndola dentro del área de recepción. En el video se observa cómo incluso toma elementos del lugar para seguir atacando, sin detenerse pese a los intentos de la víctima por alejarse.



El hombre le exigió que ingresara a su habitación

De acuerdo con versiones conocidas posteriormente, la empleada había subido previamente a entregar ropa lavada a la habitación del huésped. En ese momento, el hombre le habría insistido en que ingresara al cuarto, pero ella se negó. Minutos después se presentó la reacción violenta que quedó registrada.

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La situación generó momentos de tensión dentro del hotel. Aunque en el lugar se encontraban otros huéspedes, ninguno intervino directamente durante el episodio. Fue otra trabajadora quien, al escuchar los gritos, dio aviso inmediato a las autoridades.

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El cuadrante de la zona llegó al lugar y subió hasta la habitación del hombre. Ante la negativa de abrir la puerta, los uniformados tuvieron que intervenir para poder ingresar. En ese punto se concretó la captura.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el implicado es colombiano, desmintiendo versiones iniciales que apuntaban a que se trataba de un extranjero. Además, indicó que el hombre fue detenido por el delito de lesiones personales y será presentado ante las autoridades competentes.

Por su parte, la trabajadora recibió atención y acompañamiento por parte de las autoridades. Fue valorada por especialistas, mientras avanzan los procedimientos correspondientes tras la denuncia interpuesta.