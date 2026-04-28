Ryan Castro anuncia concierto en Bogotá; fecha y boletas de ‘Awooween’ en El Campín

Bogotá ya tiene el plan definitivo para cerrar el año con toda la energía del género urbano. El "Cantante del Ghetto", Ryan Castro, ha confirmado oficialmente que su espectáculo ‘Awooween’ aterrizará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 31 de octubre.

No se trata de un simple concierto; el artista paisa busca transformar la noche de brujas en una cita cultural obligatoria para Colombia, donde la música y los disfraces se fusionan en una experiencia masiva.

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El pasado 25 de abril, el estadio Atanasio Girardot de Medellín fue testigo de un show histórico que congregó a 47.000 personas de forma presencial y a otras 30.000 conectadas vía streaming, sumando un total de 77.000 espectadores vibrando al mismo ritmo.



Ahora, el turno es para la capital, que recibirá una producción renovada bajo un formato de 360 grados para que nadie se pierda ni un detalle de la acción.



¿Dónde comprar las boletas para concierto de Ryan Castro?

Si quieres ser parte de este movimiento, debes marcar tu calendario. La boletería estará disponible a través de Tuboleta.com con una dinámica de ventas muy específica.

Los más fanáticos tendrán la primera oportunidad en la Preventa Fan, que arranca este 28 de abril desde las 10:00 a.m.. Para el público general, la venta se abrirá el 29 de abril a las 10:00 a.m., o incluso antes si los cupos para fans se agotan en tiempo récord.

La alianza con el Grupo Aval permitirá que muchos aseguren su entrada antes de que el "sold out" sea inminente.

Lo que diferencia a ‘Awooween’ de cualquier otra presentación es su esencia de comunidad activa. El artista ha dejado claro que quiere instaurar una tradición anual donde el 31 de octubre sea sinónimo de su música y de una puesta en escena temática impactante.

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La relación entre Ryan Castro y el público bogotano ha crecido con fuerza. En octubre de 2025, el artista logró llenar el Coliseo MedPlus con más de 23.000 asistentes en una noche que él mismo calificó como única.

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Tras su paso por escenarios internacionales como Coachella, donde fue invitado especial de Karol G, su regreso a la capital colombiana se da en el mejor momento de su carrera.

En Medellín, el show se extendió por cinco horas y contó con una alineación de lujo de más de 16 invitados, incluyendo nombres de peso como Sean Paul, J Balvin, Maluma y Feid.

Aunque aún no se han revelado los invitados para El Campín, la expectativa es máxima, considerando que el artista suele tirar la casa por la ventana con colaboraciones en vivo que recorren toda su trayectoria.

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