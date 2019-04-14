En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
DINERO POR MIGUEL URIBE
MUJERES PELEANDO CON TIJERAS
CONFESIÓN DE MELISSA MARTÍNEZ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Lucas Arnau

Lucas Arnau

  • Lucas Arnau atropelló a su perro y vive un gran duelo
    Perrito de Lucas Arnau muere tras accidente
    Foto: @lucasarnau
    Farándula

    Lucas Arnau atropelló a su perro y ahora vive un gran duelo: “Fue sin querer”

    El cantante compartió en redes el doloroso momento que atraviesa tras la partida de 'Atún', mostrando el vínculo que tenían y generando conmoción entre sus seguidores.

  • Lucas Arnau
    Lucas Arnau
    /Foto: Instagram Lucas Arnau
    Farándula

    Lucas Arnau cuenta que su rodilla nueva era de un niño de 12 años que falleció

    Los padres del menor decidieron donar los órganos y al cantante le tocó la rodilla.

  • 15665_Foto: La Red - Caracol Televisión
    Foto: La Red - Caracol Televisión
    Foto: La Red - Caracol Televisión
    Farándula

    ¿Qué hacía Lucas Arnau con su exesposa, Isabel Cristina Estrada?

    La pareja fue captada en un evento público de manera muy cariñosa.

  • 13967_La Kalle - Lucas Aranau y Sandra Mazuera son novios - Foto Instagram
    La Kalle - Lucas Aranau y Sandra Mazuera son novios - Foto Instagram
    La Kalle - Lucas Aranau y Sandra Mazuera son novios - Foto Instagram
    Noticias

    Lucas Arnau se separó de su segunda esposa y ahora SALE con famosa presentadora

    El cantante se dio una nueva oportunidad en el amor sin importar el qué dirán.

  • 7405_La Kalle - ¿Se casó a ESCONDIDAS? El secreto MEJOR guardado de Isabel Cristina Estrada - Foto: Instagram
    La Kalle - ¿Se casó a ESCONDIDAS? El secreto MEJOR guardado de Isabel Cristina Estrada - Foto: Instagram
    La Kalle - ¿Se casó a ESCONDIDAS? El secreto MEJOR guardado de Isabel Cristina Estrada - Foto: Instagram
    Pareja

    ¿Se casó a ESCONDIDAS? El secreto MEJOR guardado de Isabel Cristina Estrada

    Al parecer la boda se realizó un mes después que se casara su exesposo Lucas Arnau

  • 6103_LAKALLE respuesta de lucas arnau por su segundo matrimonio foto instagram
    LAKALLE respuesta de lucas arnau por su segundo matrimonio foto instagram
    Música

    DURO mensaje de Lucas Arnau a quienes critican su MATRIMONIO

    ¿ O es que me ven todos los fines de semana con una diferente? preguntó el artista.

  • 6034_La Kalle. Fotos del segundo matrimonio de Lucas Arnau / Foto: Instagram
    La Kalle. Fotos del segundo matrimonio de Lucas Arnau / Foto: Instagram
    La Kalle. Fotos del segundo matrimonio de Lucas Arnau / Foto: Instagram
    Pareja

    ¡Por fin! Lucas Arnau publicó la primera foto de su segundo MATRIMONIO

    Aunque se casó hace un mes, fue esta ahora que mostró una imagen de esta fecha

  • 1284_Lucas Arnau e Isabel Cristina Estrada / Instagram
    Lucas Arnau e Isabel Cristina Estrada / Instagram
    Lucas Arnau e Isabel Cristina Estrada / Instagram
    Noticias

    ¿Lucas Arnau VOLVIÓ con Isabel Cristina?

    En redes sociales los admiradores del músico comentan el parecido de Catalina Pérez, su actual pareja, con su exmujer.

Publicidad

Publicidad

Publicidad