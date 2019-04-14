La Kalle Lucas Arnau
Lucas Arnau
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Lucas Arnau atropelló a su perro y ahora vive un gran duelo: “Fue sin querer”
El cantante compartió en redes el doloroso momento que atraviesa tras la partida de 'Atún', mostrando el vínculo que tenían y generando conmoción entre sus seguidores.
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Lucas Arnau cuenta que su rodilla nueva era de un niño de 12 años que falleció
Los padres del menor decidieron donar los órganos y al cantante le tocó la rodilla.
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¿Qué hacía Lucas Arnau con su exesposa, Isabel Cristina Estrada?
La pareja fue captada en un evento público de manera muy cariñosa.
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Lucas Arnau se separó de su segunda esposa y ahora SALE con famosa presentadora
El cantante se dio una nueva oportunidad en el amor sin importar el qué dirán.
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¿Se casó a ESCONDIDAS? El secreto MEJOR guardado de Isabel Cristina Estrada
Al parecer la boda se realizó un mes después que se casara su exesposo Lucas Arnau
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DURO mensaje de Lucas Arnau a quienes critican su MATRIMONIO
¿ O es que me ven todos los fines de semana con una diferente? preguntó el artista.
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¡Por fin! Lucas Arnau publicó la primera foto de su segundo MATRIMONIO
Aunque se casó hace un mes, fue esta ahora que mostró una imagen de esta fecha
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¿Lucas Arnau VOLVIÓ con Isabel Cristina?
En redes sociales los admiradores del músico comentan el parecido de Catalina Pérez, su actual pareja, con su exmujer.