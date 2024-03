Carlos Vargas y la pelea que dejó en evidencia su orientación sexual: “No supe qué hacer”

El famoso presentador de entretenimiento Carlos Vargas es una de las figuras más queridas en la televisión colombiana, no solo por su profesionalismo, sino también por su irreverente forma de ser con la que le ha mostrado al mundo que la orientación sexual no es lo que define a una buena persona.

Pues Carlitos, como es conocido cariñosamente en el gremio periodístico, suele tener una forma de ser tan sencilla y amorosa con todo el mundo que es imposible no sentir aprecio hacia él; esta actitud le ha permitido abrirse puertas y ganarse los corazones de sus compañeros, colegas y público en general.

Pero todo en la vida de Carlos Vargas no es color de rosa, ya que es una persona que ha tenido altibajos como cualquier humano y así lo dio a conocer en La Kalle donde abrió su corazón para contar momentos privados de su vida.

Uno de los momentos que reveló, en entrevista con Kallejiando, fue cuando tuvo que confesar abiertamente su orientación sexual ante su papá y su mamá; una situación que lo llevó al límite y de la que hoy habla con tranquilidad y recogiendo los mejores aprendizajes de lo vivido.

Carlos Vargas y la pelea que lo llevó a confesar que es homosexual

Según cuenta en entrevista con La Kalle, sus papás supieron de su orientación sexual años después de que él fuera consciente de su género y estuviera completamente seguro de ser homosexual. Hasta ese entonces solo lo sabían un grupo cercano de amigos y su hermana.

Y fue precisamente la hermana de Carlos Vargas quien se encargó de darle el 'empujón' para que hablara de este tema con sus papás; pero la situación no se dio bajo un contexto consensuado, ni en los mejores términos, sino en medio de una pelea.

Según la propia versión de Carlitos, un día tuvo una fuerte pelea con su hermana en la casa y en medio de la discusión ella le gritó que es mari#$%, ante lo que el presentador, sin titubear, la encaró reconociendo a "todo grito" ser homosexual.

"Tenía 21 años aproximadamente. Se presenta una pelea en la casa con mi hermana... Yo le respondo: 'Sí, soy marica, ¿y qué?', cuenta Carlos Vargas recordando el episodio que lo dejó en descubierto ante su familia.

Recuerda que luego de expresar abiertamente su orientación sexual se percató que su papá quedó en shock mirándolo ante lo que acababa de escuchar.

"Mi papá me miraba y yo no sabía qué hacer... Y luego de unos minutos, en un tono muy serio, y no de amenaza sino en lealtad a su crianza, me dijo: 'Si usted es así, se va de la casa'", recuerda Carlitos.

Agrega que de inmediato empacó una maleta se se fue hacia el parque del conjunto donde vivía y se sentó a llorar hasta que le entró una llamada: "Era mi mamá y yo le contesté para que supiera que estaba bien, pero no le hablé".