Varios temblores se han sentido en Colombia tras la emergencia en Venezuela, ¿los sentiste?

Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del fuerte doble terremoto que sacudió al país, en Colombia también se han registrado varios movimientos sísmicos durante las últimas horas.

Aunque los temblores reportados por el Servicio Geológico Colombiano fueron de baja magnitud y ocurrieron en diferentes departamentos, muchas personas comenzaron a preguntarse si existe alguna relación con la intensa actividad sísmica que vive el país vecino.

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En Venezuela, después de los dos potentes terremotos que sorprendieron al país con apenas 39 segundos de diferencia, continúan presentándose fuertes réplicas que mantienen en alerta a las autoridades y a los habitantes de las zonas más afectadas.

En Colombia, por su parte, el panorama ha sido diferente. El Servicio Geológico Colombiano informó sobre varios sismos de magnitud baja y moderada registrados durante la mañana de este 25 de junio, movimientos que fueron percibidos levemente por algunos habitantes dependiendo de la ubicación y las condiciones del terreno.

Aunque estos eventos ocurrieron pocas horas después de la emergencia registrada en Venezuela, hasta el momento las autoridades no han confirmado que correspondan a réplicas directas del terremoto ocurrido en ese país.

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Los temblores reportados este jueves en Colombia

Uno de los primeros movimientos registrados ocurrió a las 4:21 de la madrugada en cercanías de Zapatoca, Santander.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo alcanzó una magnitud de 2.6 y tuvo una profundidad de 140 kilómetros. El epicentro quedó ubicado cerca de Zapatoca, Villanueva y Los Santos.

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Horas después, a las 6:42 de la mañana, se presentó otro movimiento sísmico en Los Santos, Santander.

En esta ocasión la magnitud fue de 2.3 y la profundidad alcanzó los 143 kilómetros. Como suele ocurrir, esta zona volvió a registrar actividad debido a que hace parte del conocido nido sísmico de Santander, una de las regiones con mayor actividad geológica del país.

La jornada continuó con un nuevo reporte a las 9:46 de la mañana.

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El movimiento tuvo una magnitud de 2.0 y se localizó cerca del municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, con municipios cercanos como Chiriguaná y La Jagua de Ibirico.

Pocos minutos después, sobre las 10:12 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano registró otro sismo.

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Esta vez ocurrió cerca de Dabeiba, Antioquia, con una magnitud de 3.0 y una profundidad superficial. El movimiento también tuvo como municipios cercanos a Uramita y Frontino.

Finalmente, a las 10:14 de la mañana se reportó un nuevo evento sísmico en Los Santos, Santander.

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El movimiento alcanzó una magnitud de 2.1 y tuvo una profundidad de 153 kilómetros, convirtiéndose en otro de los registros de una jornada que ha estado marcada por varios reportes sísmicos en diferentes regiones del país.

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Venezuela continúa registrando fuertes réplicas

Mientras Colombia reportaba estos movimientos de baja magnitud, Venezuela seguía experimentando la actividad posterior al fuerte terremoto ocurrido el 24 de junio.

El país fue sacudido por un inusual doble evento sísmico. El primero alcanzó una magnitud de 7.2 y apenas 39 segundos después ocurrió un segundo terremoto de magnitud 7.5, considerado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) como el más fuerte registrado en territorio venezolano desde 1900.

Tras esos movimientos principales, las autoridades venezolanas han continuado monitoreando numerosas réplicas que se han sentido especialmente en distintas regiones del país.

Las zonas más afectadas siguen siendo La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde continúan las labores de evaluación de daños y atención a la población.

¿Los sismos de Colombia tienen relación con el terremoto de Venezuela?

La coincidencia en el tiempo ha despertado dudas entre muchos ciudadanos que sintieron algunos de los movimientos registrados este jueves.

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Sin embargo, hasta el momento el Servicio Geológico Colombiano no ha informado oficialmente que los sismos registrados en Santander, Antioquia y Cesar correspondan a réplicas directas del terremoto ocurrido en Venezuela.

Los expertos recuerdan que Colombia es un país con actividad sísmica permanente debido a su ubicación geológica y que diariamente se registran decenas de movimientos, muchos de ellos imperceptibles para la población.