Frisby España ‘queda frito’ y aplaza su apertura por un litigio judicial

Continúa apareciendo más información sobre el pleito por la identidad de marca entre la reconocida cadena de restaurantes colombiana Frisby y su homónima española, Frisby España S.L., situación que escaló hasta los juzgados internacionales sobre el verdadero uso de esta imagen.

Se conoció que el Juzgado Mercantil de Alicante, en España, dictaminó una medida cautelar clave que obliga a la empresa europea a suspender temporalmente el uso del nombre mientras se resuelve el litigio principal.

Con esta decisión, notificada el 26 de noviembre, obliga a Frisby España a frenar toda actividad comercial que involucre la marca. Así mismo, esta entidad afirmó que la empresa española continuase operando bajo el nombre de Frisby podría causar un “daño irreparable” a la reputación y los derechos comerciales que ostenta la compañía colombiana.



Dicha decisión se debe a respuesta de una demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y por actos de Competencia Desleal que Frisby Colombia interpuso en octubre de este año, por lo cual, la marca afirmó que el uso simultáneo de su homónima en europa afectará su reputación



Consecuencias de la decisión a Frisby España

Como consecuencia directa de la orden judicial, Frisby España tendrá que tomar acciones inmediatas en su esfera digital. La medida cautelar obliga a la empresa a:

1. Desactivar su página web.

2. Retirar publicaciones en redes sociales, incluyendo su perfil oficial de Instagram.

3. Abstenerse de usar la marca en cualquier otro canal mientras el pleito no se resuelva definitivamente.

Esta suspensión de marca representa un obstáculo considerable para la empresa española, que venía promocionando la llegada de su restaurante de pollo frito a España. Al punto que esta empresa aplazará el lanzamiento de su marca la cual estaba programada para el mes de diciembre y ahora quedará para el 1 de marzo del 2026.

A pesar esto, Frisby España lanzó un comunicado afirmando que la compañía anunció que interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial con el objetivo de revertir la orden judicial de suspensión. La empresa expresó su confianza en la solidez de su posición jurídica, la cual, según afirman, está "respaldada" por la normativa europea.

Frisby España ‘queda frito’ y aplaza su apertura por un litigio judicial Foto: imagen tomada de @charlesdupontt

Sumado a esto, el representante de la compañía, Charles Dupont, confirmó que Frisby España interpondrá una demanda reconvencional en el procedimiento principal, defendiendo sus derechos frente a posibles daños derivados de las acciones de Frisby Colombia.