Frisby España y su nueva polémica: la acusan de imitar a una reconocida marca colombiana

Frisby España volvió a generar polémica al anunciar la incorporación de un nuevo producto estrella en su menú preliminar: una malteada con sabor a Chocoramo, nombre similar a la marca colombiana. Este lanzamiento se da en el contexto del anuncio de su menú y una persistente disputa legal sobre el uso de la identidad de marca colombiana.

El Chocoramo, producto que se promociona es un batido de chocolate diseñado para evocar el sabor del icónico ponqué colombiano. Y en la imagen se evidencia que el precio a la venta al público en España ha sido establecido en 3,90 euros, lo que se traduce en aproximadamente $17.800 o $17.700 pesos colombianos.

Ante la ola de críticas generadas, Frisby España se adelantó a la controversia y explicó en sus redes sociales que: “Ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera… Ahora en malteadas” para promocionar la bebida, explicó que el nombre 'Chocoramo' se utiliza allí únicamente de forma descriptiva para señalar los ingredientes de este producto, sin implicar un uso comercial de la marca Ramo.

¿En qué va la situación de Frisby España?

Con el lanzamiento de la Malteada Chocoramo forma parte de la presentación oficial del menú preliminar de Frisby España, el cual presenta notables similitudes en los platos y nombres en comparación con la empresa homónima colombiana, tanto es así que en la sección de pollo apanado, se ofrecen opciones como el cuarto frisby (€8,90), medio frisby (€13,90), pollo frisby (€24,90) y familiar frisby (€34,90), manteniendo nombres exactamente iguales a los de Colombia.

Este movimiento estratégico de la Frisby española se desarrolla mientras continúa el litigio judicial en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Tanto es así que expertos en propiedad intelectual señalaron que la empresa de Dupont podría haber actuado ilegalmente al usar la identidad de marca, incluyendo tipografía, colores corporativos y mascota de la compañía colombiana.

El portavoz Charles Dupont, quien fue blanco de amenazas de muerte a raíz del litigio, donde mencionó que su marca tiene ligeros cambios en la identidad gráfica, como dejar de usar el color amarillo y la mascota.

A pesar de los conflictos, Frisby España avanza en una ronda de inversión y planea su fase operativa, esperando contratar 90 empleados para sus 12 sedes previstas (dos restaurantes y diez cocinas ocultas).