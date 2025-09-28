Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
PALABRAS DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Frisby España y su nueva polémica: la acusan de imitar a una reconocida marca colombiana

Frisby España y su nueva polémica: la acusan de imitar a una reconocida marca colombiana

La empresa Frisby España desata polémica en redes sociales al lanzar una bebida inspirada en un icónico ponqué colombiano.

Frisby España y su nueva polémica: la acusan de imitar a una reconocida marca colombiana
Frisby España y su nueva polémica: la acusan de imitar a una reconocida marca colombiana, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de la página Frisby España
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de sept, 2025