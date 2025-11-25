Publicidad

Fallece reconocido artista de reggae a sus 81 años; así lo despidieron

Fallece reconocido artista de reggae a sus 81 años; así lo despidieron

A sus 81 años, el artista murió a causa de una pulmonía, y en redes sociales muchos expresaron su tristeza por su partida.

Jimmy Cliff perdió la vida a causa de una pulmonía
Fallece reconocido artista de reggae a sus 81 años; así lo despidieron, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @jimmycliff y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

El mundo del entretenimiento y la música se viste de luto tras la confirmación del fallecimiento de James Chambers, también conocido como Jimmy Cliff, a sus 81 años uno de los máximos exponentes del reggae a nivel internacional. Al punto que este artista terminó compartiendo espacio en el Salón de la Fama con Bob Marley.

La noticia fue dada a conocer este 24 de noviembre de 2025 por su esposa, Latifa Chambers, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. La pareja explicó que el músico ya venía presentando problemas de salud.

Puedes leer: ¡Luto en la TV! Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' en inesperadas condiciones

En su comunicado, Latifa reveló que Jimmy Cliff "cruzó al otro lado debido a una convulsión seguida por una neumonía". Adicionalmente, comentó que en las últimas semanas Jimmy atravesó por varias complicaciones de salud, en especial por los problemas pulmonares que enfrentó y espera que descanse en paz.

Latifa aprovechó para también entregar unas palabras de agradecimiento por todo lo vivido con el compositor: "Estoy agradecida por su familia, amigos, compañeros artistas y compañeros de trabajo que han compartido su viaje con él".

Además, se dirigió directamente a la base de seguidores del artista, señalando: "A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente apreció a todos y cada uno de los fans por su amor". 

¿Quién fue Jimmy Cliff?

Jimmy Cliff nació el 30 de julio de 1944 en Saint James, Jamaica, desde su infancia empezó a participar en diferentes concursos musicales. Sin embargo, su lanzamiento a la fama ocurrió a los 17 años con el sencillo 'Hurricane Hattie', una canción que logró sacar luego de convencer al productor Leslie Kong de grabar juntos.

Puedes leer: Revelan premonitorias palabras finales de reconocido influencer antes de fallecer

Después de un exitoso disco homónimo en 1969, se mudó a Reino Unido, donde consolidó su carrera, al punto que logró ganar más reconocimiento por la innovación, versatilidad y creatividad. Tanto es así, que es reconocido por temas que se volvieron muy importantes por los seguidores del reggae como 'I can see clearly now', 'Many rivers to cross', 'We all are one', 'Sunshine in the music', 'Vietnam', 'Rebel In Me', 'Reggae Night', y 'Now and Forever'.

Su carrera no solo se limitó a la música; Cliff también sorprendió al público con su faceta actoral, participando en el proyecto 'Caiga quien caiga' en 1972, entre otros. Gracias a esto recibió importantes reconocimientos, incluyendo dos premios Grammy, uno de ellos en 2012 en la categoría de Mejor Álbum de Reggae por 'Rebirth'. Y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Tanto es así que una vez se confirmó su deceso, los fanáticos en redes sociales se pronunciaron con mensajes como: “Mis sentimientos, gracias por la alegría que trajeron a mi infancia, por la alegría y energía de sus canciones. Brasil te amó”, “el mundo ha perdido a una leyenda única", entre otros son los mensajes que se destacan.

