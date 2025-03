Falcao regaña a Neyser Villarreal por la polémica jugada en el clásico bogotano

En el reciente clásico entre Millonarios e Independiente Santa Fe, un hecho llamó particularmente la atención en el fútbol colombiano. Radamel Falcao García, capitán y referente de Millonarios, reprendió a su joven compañero Neyser Villarreal por haber realizado la controvertida maniobra de la 'paradinha' durante el encuentro.

El episodio, revelado por el propio Néiser Villarreal en un en vivo por Instagram, ocurrió tras el partido. Falcao, en su rol de líder dentro del vestuario, llamó al canterano a un aparte para expresarle su descontento por la acción. "Eso es una payasada. Dedícate a hacer goles", habría sido la recomendación del experimentado delantero, quien construyó su carrera sobre la base de la seriedad y el profesionalismo.

"Falcao me dijo en el camerino que tenía que hablar conmigo y a día siguiente en el entrenamiento me dijo ‘Néiser, venga’ y yo obvio, como no voy a ir si me llama el Tigre, no puedo decirle que no ni hacerlo esperar”, expreso el jugador.

“Me dijo ‘primero que todo felicitaciones por el partido, siga así, ahora esa cosa que hizo no la vuelva a hacer porque no genera nada’. Le pregunté qué podía hacer y me dijo ‘goles”, Néiser Villarreal

La 'paradinha' es una técnica que consiste en hacer una pausa en la carrera antes de ejecutar un penalti, con la intención de desorientar al portero. Si bien es una estrategia permitida en algunos contextos, su uso genera opiniones divididas en el mundo del fútbol. Mientras que algunos la ven como una muestra de creatividad y talento, otros, como Falcao, la consideran innecesaria y hasta irrespetuosa.

El comentario de Falcao no solo pone de manifiesto su visión sobre la disciplina dentro del terreno de juego, sino también su compromiso con la formación de los jóvenes talentos. Como referente de Millonarios y de la Selección Colombia, su palabra tiene un peso importante dentro del plantel. Su mensaje a Villarreal es una clara invitación a enfocarse en lo esencial: la efectividad y la seriedad en el juego.

A medida que avanza la temporada, queda por ver si Neyser Villarreal toma en cuenta el consejo de Falcao y ajusta su estilo de juego. Lo cierto es que el llamado de atención del 'Tigre' deja una lección importante sobre el profesionalismo y la responsabilidad en el fútbol.

Millonarios, por su parte, sigue apostando por una mezcla de juventud y experiencia en su plantilla. Con la llegada de Falcao, el equipo no solo suma un goleador de renombre, sino también un referente que busca inculcar una mentalidad ganadora en el vestuario. Villarreal representa el futuro del club, y su desarrollo bajo la tutela de figuras como Falcao podría ser clave para los planes del equipo en el torneo local e internacional.

Esto le dijo Falcao a Neyser

