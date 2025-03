Hija de James Rodríguez toma contundente decisión sobre el retiro del futbolista

El futuro de James Rodríguez en el fútbol sigue siendo un tema de debate. A sus 32 años, el capitán de la Selección Colombia dejó claro que su retiro de las canchas no está tan lejano, aunque la decisión final podría no depender únicamente de él.

En una reciente entrevista con el periodista español Edu Aguirre, el mediocampista del Club León reveló que su hija, Salomé, jugará un papel fundamental en la elección del momento adecuado para decir adiós.

James Rodríguez, quien tiene una carrera llena de logros en clubes de la talla del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, aseguró que su intención es disputar el Mundial de 2026.

Dependiendo de su estado físico y rendimiento, podría extender su carrera uno o dos años más. "Voy a ver cómo llego al Mundial y de ahí decidiré si sigo uno o dos años más" , afirmó el volante.

Sin embargo, la opinión de su hija podría cambiar sus planes. Salomé, de 11 años, le expresó en varias ocasiones su deseo de que siga jugando hasta los 39 años .

" Sé que mi hija me va a decir que siga. Me dice, ‘papá, hasta los 39 tienes que jugar’. Además, mi fútbol me puede ayudar mucho, mi fútbol de más toque hasta los 39 me puede dar. Si yo le digo a mi hija en dos años, luego de la Copa del Mundo, ya no juego más al fútbol, me va a matar. Por ella me lo pensaría ” , confesó James, dejando abierta la posibilidad de prolongar su carrera más de lo planeado.

La relación entre James y su hija es muy cercana, y el futbolista colombiano mostro en reiteradas ocasiones lo importante que es su opinión en su vida personal y profesional.

Si bien el desgaste físico y las exigencias del fútbol moderno podrían ser factores determinantes, la motivación que le da su familia podría inclinar la balanza a favor de una carrera más extensa.

En cuanto a su desempeño reciente, James Rodríguez tiene altibajos en su carrera, se unió al Club León de México, donde ha mostrado destellos de su calidad.

Con la Selección Colombia, tiene actuaciones destacadas en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, consolidándose como un referente en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Su liderazgo y experiencia han sido clave en el buen momento del combinado nacional.

Además, el '10' colombiano dejó entrever su futuro tras el retiro, asegurando que le gustaría mantenerse ligado al fútbol desde una faceta directiva. "Ser entrenador no me llama la atención, pero sí me gustaría ser dueño o presidente de un club" , mencionó, dejando claro que su pasión por el deporte no terminará con su retiro de las canchas.

Por ahora, James Rodríguez sigue enfocado en su presente con el Club León y en su papel con la Selección Colombia. Su participación en el Mundial de 2026 podría marcar el punto de inflexión en su carrera, pero si su hija tiene algo que decir al respecto, podríamos ver al talentoso mediocampista brillando por varios años más en el fútbol profesional.

