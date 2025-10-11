Colombia vs México EN VIVO: James Rodríguez y Luis Díaz lideran el amistoso

La Selección Colombia vuelve a la acción este sábado 11 de octubre con un amistoso de lujo ante México, en el majestuoso AT&T Stadium de Arlington, Texas. El partido, que se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, marca el inicio de la preparación de la Tricolor para el Mundial de 2026, con James Rodríguez y Luis Díaz como las principales figuras.

Colombia llega con la moral en alto después de sellar su clasificación al Mundial con autoridad, tras vencer 3-0 a Bolivia y cerrar las eliminatorias con un espectacular 3-6 frente a Venezuela. Con 28 puntos, el equipo de Néstor Lorenzo terminó en el tercer lugar de la tabla sudamericana, consolidando un proyecto que ha despertado ilusión entre los hinchas.

Del otro lado, México atraviesa un momento positivo bajo la dirección de Jaime Lozano, con nueve partidos sin perder y una clara intención de mantener el buen ritmo antes de recibir la Copa del Mundo en casa. El duelo promete ser intenso, con dos selecciones llenas de talento y figuras reconocidas.



CÓMO VER EN VIVO COLOMBIA VS MEX

El esperado encuentro Colombia vs México EN VIVO se disputará este sábado 11 de octubre de 2025 a las 8:10 p.m. (hora colombiana) en el AT&T Stadium de Texas. La transmisión oficial estará a cargo de Gol Caracol, tanto por televisión como por su plataforma digital.

Datos del partido:



Fecha: sábado 11 de octubre de 2025

sábado 11 de octubre de 2025 Hora: 8:10 p.m. (hora colombiana)

8:10 p.m. (hora colombiana) Estadio: AT&T Stadium (Arlington, Texas, EE. UU.)

AT&T Stadium (Arlington, Texas, EE. UU.) Transmisión: Gol Caracol (Caracol Televisión)

Rivales de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA /Foto: AFP

El técnico Néstor Lorenzo convocó a 25 jugadores para este compromiso amistoso. Entre ellos destaca el debut del extremo Kevin Serna, del Fluminense, quien recibe su primer llamado con la Selección Colombia, una oportunidad para ganarse la confianza del cuerpo técnico.

A la lista regresan jugadores que no estuvieron en la última doble fecha: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Carbonero (Internacional), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis), Rafael Santos Borré (Internacional) y Yaser Asprilla (Girona). Todos buscarán dejar su huella y demostrar que tienen nivel para estar en la cita mundialista.

Las principales ausencias del combinado nacional son Jhon Arias (Wolverhampton) y Jhon Córdoba (Krasnodar), quienes no estarán disponibles para este encuentro. Aun así, Lorenzo cuenta con una nómina competitiva, con equilibrio entre experiencia y juventud.

El estratega argentino ha mantenido una base sólida, con James como eje creativo y Díaz como su principal carta ofensiva. Se espera que el tridente que completan Borré y ‘Cucho’ Hernández tenga protagonismo desde el arranque, aprovechando la velocidad y precisión del juego colombiano.