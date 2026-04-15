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La Kalle  / Noticias  / Ramón Jesurún revela detalles de su detención en la final de la Copa América

Ramón Jesurún revela detalles de su detención en la final de la Copa América

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol compartió más detalles sobre su detención durante la final de la Copa América ante Argentina.

Ramón Jesurún revela detalles de su detención
Ramón Jesurún revela detalles de su detención en la final de la Copa América
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, decidió romper el silencio sobre uno de los episodios más polémicos de su carrera, esto con relación a su arresto en Estados Unidos tras la final de la Copa América 2024, esto en una conversación que tuvo en Caracol Radio.

Recordemos que la final del torneo entre Colombia y Argentina, el pasado 14 de julio de 2024, estuvo marcada por graves desmanes antes del pitido inicial, con hinchas intentando ingresar al estadio por los ductos de aire acondicionado y otros sectores sin tener boleta para el compromiso.

Puedes leer: Revelan fotos de colombianos arrestados en Miami por desmanes en final de la Copa América

Tras la derrota del combinado nacional y en medio de un ambiente de alta tensión, se produjo el altercado que terminó con la detención de Ramón Jesurún y su hijo, de ahí la publicación del dirigente naranja, situación característica de un arresto en este país. Por lo cual, después de casi dos años este decidió romper el silencio.

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¿Qué dijo Ramón Jesurún sobre lo ocurrido?

Sobre este episodio, el directivo fue enfático al señalar en el medio en cuestión que la responsabilidad no recayó sobre ellos: “La verdad fue un incidente que, primero, no debió pasar, y, segundo, no fuimos los culpables nosotros […] Fue un tema que pasa 300 veces en todas las ciudades de Estados Unidos al día, pero que el de nosotros lo magnificaron tremendamente”. 

Por otro lado Ramón Jesurún explicó que la reacción de su hijo fue una respuesta natural para defenderlo ante lo que consideró irrespetos por parte de las autoridades del escenario deportivo, además manifestó que cómo máximo representante del fútbol en el país, esta situación le generó mucha frustración.

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“Me dolió mucho porque yo estaba en representación de Colombia y eso no debió pasar. Yo como representante de Colombia debo comportarme muy bien, pero también necesito un respeto y aquí se preocuparon más por condenarme que por averiguar qué pasó”, sentenció el presidente de la FCF.

A pesar de que las imágenes del directivo vestido con el uniforme naranja de detención recorrieron el mundo, Jesurún aseguró que la justicia estadounidense le dio la razón al paso de 20 días, debido a que las autoridades de Estados Unidos vieron el video y después le pidieron perdón.

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“Qué pena con este señor”, recordó Jesurún sobre lo ocurrido. Además afirmó que este tipo de situaciones fueron aprovechadas por muchos de sus enemigos, sumado a esto, lamentó que esta parte de la historia no tuviera el mismo despliegue en los medios de comunicación.

Tras superar este impasse judicial, Ramón Jesurún confirmó que su situación legal en Estados Unidos está completamente resuelta, el dirigente aclaró que puede entrar y salir de dicho país sin ningún tipo de inconveniente, lo cual es fundamental considerando que Estados Unidos será una de las sedes principales del próximo Mundial de 2026.

Actualmente, Jesurún confirmó que busca pasar la página de lo que denominó un momento “muy doloroso porque fue muy injusto”, reafirmando su compromiso con el futuro de la Selección Colombia y la gestión del fútbol nacional.

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