Mario Cimarro, de luto por la partida de integrante de su familia; Natasha Klauss reaccionó

Mario Cimarro atraviesa un momento de tristeza que decidió compartir con quienes lo siguen desde hace años.

El actor cubano, recordado por su participación en exitosas producciones de televisión, publicó un emotivo mensaje para despedirse de Caramelo, la gata que hizo parte de su familia durante 14 años y que, según contó, estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de su vida.

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La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores y compañeros del mundo del entretenimiento le expresaron su solidaridad. Entre quienes reaccionaron apareció la actriz Natasha Klauss, quien sorprendió a muchos al dejar una muestra de cariño en la publicación.

La despedida de Mario Cimarro estuvo acompañada de varias fotografías en las que aparece junto a Caramelo y también con su hija, Bree. Las imágenes reflejan distintos momentos compartidos con la mascota, que durante más de una década hizo parte del hogar del actor.

El emotivo mensaje con el que Mario Cimarro despidió a Caramelo

A través de su cuenta de Instagram, el actor recordó el largo camino que recorrieron junto a Caramelo y reveló que la gata falleció mientras él la sostenía entre sus brazos, un detalle que conmovió profundamente a quienes leyeron sus palabras.

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En su publicación también recordó a Mambito, otra de sus mascotas que había partido tiempo atrás y que, según escribió, dejó una huella muy especial en la familia.

"Caramelo, Candy como te dice Bree. Te has ido al Rainbow Bridge a encontrarte con Mambito. Nos has dado 14 largos años de alegrías, risas y travesuras. Te fuiste en mis brazos, mi abrazo te sostuvo y te sostuvo y no te quería soltar... Se hace tan poquito 14 años".

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Mario Cimarro despide a su gata Caramelo

Cientos de personas aprovecharon el espacio para expresar su solidaridad y compartir experiencias similares con los animales que también hicieron parte de sus familias.

Muchos usuarios resaltaron el fuerte vínculo que puede construirse con una mascota después de tantos años de convivencia y enviaron palabras de aliento para el actor en este difícil momento.

Entre las reacciones también llamó la atención la de Natasha Klauss, actriz con quien Mario Cimarro compartió pantalla y que es ampliamente reconocida por los seguidores de las producciones latinoamericanas.

Aunque no escribió un mensaje extenso, Natasha dejó varios corazones rojos en la publicación, un gesto que fue interpretado por muchos como una muestra de apoyo y cercanía hacia el actor.

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Caramelo hizo parte de la familia durante más de una década

Las fotografías compartidas por Mario Cimarro permiten ver que Caramelo estuvo presente en distintas etapas de su vida familiar. En varias de ellas aparece acompañando también a Bree, la hija del actor, dejando en evidencia el lugar especial que ocupaba dentro del hogar.

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Durante los 14 años que permaneció con la familia, la gata protagonizó momentos cotidianos que ahora quedaron reunidos en una publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, Mario Cimarro no ha vuelto a referirse públicamente a la partida de Caramelo.