Pasión de Gavilanes 2: así suena la nueva versión en reguetón de 'Quién es ese hombre'

Montones de fanáticos cada vez están más expectantes frente al estreno de ' Pasión de Gavilanes 2 ', una de las telenovelas colombianas con mayor acogida desde su lanzamiento en 2003 y que aún permanece en el corazón de su audiencia.

Ahora, transcurridos cerca de 19 años, Zharick León , Mario Cimarro, Paola Rey , Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss , Michael Brown, entre otros, se volverán a reunir para darle vida a sus icónicos personajes en esta segunda temporada que saldrá el próximo 14 de febrero.

A lo largo de las grabaciones, varios de los artistas han compartido en sus redes sociales primicias de la serie , logrando despertar emociones y sentimientos en su público; sin embargo, un adelanto que no ha gustado mucho es la nueva versión en reguetón de 'Quién es ese hombre'.

Camila Rojas, quien le dará vida a 'Muriel Caballero' como la hija de 'Rosario Montes', (papel interpretado por León), publicó un video en sus historias de Instagram en el que aparece Zharick interpretando el tema escrito por Nicolás Uribe en un formato diferente.

A pesar de que la actriz señaló que es "la canción más sensual" durante el clip, muchos seguidores no se mostraron convencidos con esta entrega, asegurando que ya no es la misma en el momento en que la mezclaron con el género urbano.

En cambio, otros usuarios mostraron afinidad con dicha melodía: "Me encanta. Ya quiero escuchar completa esta nueva versión", "Amando la versión nueva y a Zharick León, es una diosa", "Esta canción me trae recuerdos. Ojalá no dejarán de grabar nunca".