Desgarradora última llamada de conductor de camión de basura antes de morir linchado

El hombre que fue linchado en el corredor Funza Siberia a manos de la guardia embera, por haber atropellado y matado a una mujer indígena y a sus bebés, fue identificado como Hildebrando Rivera Gantiva de 60 años y se reveló la desgarradora última llamada que hizo.

Minutos antes de morir, el trabajador alcanzo a comunicarse con su jefe, el gerente de la empresa Ecosiecha para pedir auxilio.

El gerente identificado como Mario Calderón habló con Blu Radio y allí contó cuáles fueron las últimas palabras de este hombre: "Don Mario, estoy acá en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho y yo no lo vi".

"Su voz era de desesperación, lo que él me decía en ese instante es muy difícil para mí" aseguró Calderón.

Así mismo, el gerente de la compañía confirmó que se comunicó con el alcalde de Funza para pedir apoyo de la Policía, mientras que otros trabajadores insistían incansablemente sin éxito, volver a comunicarse con el hombre.

En ese momento la técnica operativa de Ecosiecha le indicó a Mario Calderón que dentro de todas las llamadas que hicieron, una fue contestada y lo que escucharon los dejó helados: "Estoy llamando al teléfono de Hildebrando y me contesta una voz de una persona que me dice: ‘no llame más a este h…, que a este lo vamos a matar’".

La líder indígena Claudia Yoseli habló con Noticias Caracol y dijo que iban a hacer justicia: "Nosotros los embera no dejamos morir a uno de nuestro pueblo. Nuestras resistencias son diferentes. Vamos a tomar justicia y de aquí no nos vamos a mover".