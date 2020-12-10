Publicidad

  • Paola Rey dio detalle de cuáles son sus mayores inseguridades: "Me creí ‘patito feo'"
    Paola Rey, actriz colombiana
    Foto: Instagram @paolareyactriz
    Paola Rey destapó cuál es su mayor inseguridad; la atormentó de niña

    En medio de una entrevista, la reconocida actriz reveló detalles de su vida personal y profesional y también habló de las inseguridades que ha tenido desde niña.

  • Paola Rey y Juan Carlos Vargas ponen fin a su relación tras más de 10 años; fuerte mensaje
    Paola Rey y Juan Carlos Vargas
    Foto: Hernán Puentes
    Paola Rey y Juan Carlos Vargas ponen fin a su relación tras más de 10 años; fuerte mensaje

    La que fue una de las parejas más estables de la farándula colombiana sorprende al revelar que su separación ocurrió hace más de dos años.

  • Paola Rey, actriz colombiana
    Paola Rey, actriz colombiana
    Foto: Instagram @paolareyactriz
    Inesperada revelación de Paola Rey sobre por qué ya no graba escenas de cama, ¿por la edad?

    La actriz colombiana ha puesto límites en su carrera y explicó las razones detrás de esta fuerte decisión.

  • Paola Rey y Juan Carlos Vargas tras polémica por su perrito
    Paola Rey y Juan Carlos Vargas tras polémica por su perrito
    Foto: Instagram @paolareyactriz
    Video: Paola Rey rompe el silencio tras ser acusada de abandonar a su perrito ciego

    Paola Rey y su esposo, Juan Carlos Vargas, aclararon por medio de un video las acusaciones de abandono y maltrato animal.

    Farándula

  • 23821_Foto: Fotos oficiales Pasión de Gavilanes
    ¡Al natural! Bellísimas lucen 'las hermanas Elizondo' y 'Rosario Montes' sin maquillaje
    Foto: Fotos oficiales Pasión de Gavilanes
    Pasión de gavilanes: este es el elenco de la segunda temporada

    Algunos actores de la primera temporada fueron tenidos en cuenta para volver a participar.

  • suso el paspi paola rey
    Suso 'El Paspi' - Paola Rey
    / Foto: Instagram
    Con las piernas peludas y empelotas, Suso ‘El Paspi’ imitó sensual fotografía de Paola Rey

    El humorista fue el foco de atención en Instagram con la graciosa imagen.

    Farándula

  • 24842_Paola Rey // FOTO: Instagram
    ‘Como en los viejos tiempos’ Paola Rey revivió a Jimena Elizondo de Pasión de Gavilanes
    Paola Rey // FOTO: Instagram
    ‘Como en los viejos tiempos’ Paola Rey revivió a Jimena Elizondo de Pasión de Gavilanes

    Sus fans aseguran que se mantiene joven y bella, ¿Qué opinas?

    Farándula

