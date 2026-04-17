Jota Pe Hernández revela por qué no envía fotos personales, ¿lo tienen chuzado?

El senador Jota Pe Hernández no se guardó nada durante su entrevista para El Klub de La Kalle, este denunció que vive bajo una vigilancia constante que afecta incluso su intimidad digital. Tanto es así que según él su dispositivo móvil es blanco de interceptaciones ilegales por parte del Gobierno Nacional.

Jota Pe fue contundente al afirmar que sus comunicaciones están siendo monitoreadas por organismos de inteligencia. "Este celular tiene que estar chuzado, estoy completamente seguro. Los que están en inteligencia son personas cercanas a Petro", al punto que sostiene que esto se debe a una persecución para desprestigiar su labor de oposición.

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Sin embargo, se mostró muy tranquilo frente a lo que puedan hallar, retando directamente a las autoridades. "Reto a los ministros del gobierno Petro, reto al presidente, reto a la fiscalía, a la procuraduría, a la Corte Suprema, que si tienen alguna prueba de que yo me haya vendido", sentenció el congresista, asegurando que no tiene nada que ocultar.



¿Qué más comentó Jota Pe durante su entrevista?

Ante la afirmación de que su celular está intervenido, los integrantes de la mesa aprovecharon para bromear sobre las limitaciones que esto le traería en su vida privada, específicamente sobre la imposibilidad de enviar fotos comprometedoras, a lo que el congresista contestó con el mismo tono de humor.

“Soy un hombre casado", recordó el senador, añadiendo que su fe también influye en su comportamiento. Aunque se considera un hombre con debilidades, dejó claro que: "Yo soy un seguidor de Cristo, quizás no soy de los mejores hijos que pueda tener Dios... pero no predicador".

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Incluso bromeó sobre lo aburrida que debe ser la vida de quienes lo espían: "Yo le digo a mi equipo: los que nos tienen chuzados deben estar aburridos todos los días". Esto con relación a la situación que según él está viviendo.

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Para Jota Pe, el hecho de que escuchen sus conversaciones o lean sus mensajes es una táctica de intimidación que ya conoce. "Desde ahí seguramente han escuchado todo lo que habla JP y lo que escribe JP y se pueden dar cuenta que pues no hay nada", concluyó al final de la entrevista.

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