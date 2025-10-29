Superluna del Castor prevalece en Tauro y otros 3 signos que tendrán mejoría económica

Publicidad
El punto culminante del calendario lunar de noviembre de 2025 ocurrirá el miércoles 5, la Luna alcanzará su fase de llena, alineándose perfectamente con la constelación de Tauro.
Lo que hace este evento especialmente notable es su clasificación como Superluna. Este fenómeno se manifiesta cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo, el momento en que nuestro satélite natural se encuentra en su punto más cercano a la Tierra.
El resultado es una Luna que parece significativamente más grande y sustancialmente más brillante, ofreciendo un espectáculo visual inigualable.
Históricamente, esta luna llena de noviembre es conocida como la Luna del Castor. Este nombre tradicional proviene de la época en que la caza de castores se intensificaba, utilizando sus pieles para prepararse y sobrellevar el inminente frío invernal.
La presencia de la Luna Llena en Tauro no es una coincidencia aislada, sino que está íntimamente ligada a dos importantes lluvias de meteoros que también tienen su origen en esta región del firmamento.
Entre los días 4 y 6 de noviembre, será visible la lluvia de estrellas "Táuridas del Sur", que podría alcanzar una frecuencia de aproximadamente 10 meteoros por hora.
Sin embargo, se advierte que la intensa luminosidad de la Superluna podría mermar las condiciones ideales de observación para este primer evento.
Más tarde, alrededor del miércoles 12 de noviembre, cuando se produzca el Cuarto Menguante bajo la constelación de Leo, tendremos la oportunidad de observar las "Táuridas del Norte".
Estas Táuridas del Norte, con una frecuencia similar de 10 meteoros por hora, están relacionadas con el asteroide 2004 TG10, mientras que sus contrapartes del sur provienen del cometa 2P/Encke.
A pesar de sus distintos orígenes cometarios, ambas lluvias están vinculadas por su aparición en la constelación de Tauro.
El ciclo de noviembre continúa con la transición por otras constelaciones clave:
