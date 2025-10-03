Superluna de octubre desencadena ola de impulsividad y tensión emocional en este signo

El mes de octubre de 2025 ofrece un espectáculo nocturno inigualable con la Luna Llena de Cosecha, que se transforma en una Superluna deslumbrante.

Este evento marca la primera Superluna del año 2025, iniciando una temporada corta de estos fenómenos que se extenderá por tres meses.

La Superluna ocurre cuando la Luna Llena se acerca al perigeo (su punto de máxima proximidad a la Tierra), haciéndola visiblemente más grande y luminosa que una Luna Llena promedio, posiblemente hasta un 14% más grande y un 30% más brillante según algunos reportes.



El plenilunio más esperado está programado para el martes 7 de octubre, con el satélite posicionado en la constelación de Aries.

Desde una perspectiva astrológica, la presencia de la Luna Llena en Aries es significativa. Aries, como signo de fuego, se caracteriza por ser impulsivo y directo, con una energía enfocada en la acción.

Por lo tanto, los astrólogos predicen que bajo esta influencia lunar, los impulsos, las emociones fuertes y la necesidad urgente de actuar se acentuarán en todos los signos.

Es importante recordar que si bien las creencias astrológicas/esotéricas sugieren que este fenómeno influye en el temperamento, esto no es un hecho científicamente comprobado.

Signos bajo la máxima presión: Impulsividad y conflicto

Según las predicciones astrológicas, los signos que sentirán con mayor intensidad los efectos de esta Superluna son los cardinales: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

Aries: La Luna Llena cae directamente en tu signo, poniendo un reflector sobre tus inseguridades y emociones personales. Esta intensidad ariana podría manifestarse en arrebatos más fuertes, impaciencia y una mayor reactividad. Este evento marca un cierre de ciclo personal, incentivando también a replantear la manera de manejar las finanzas, como subir precios o pedir un aumento.

Libra: Como la Luna está directamente opuesta al Sol en tu signo, los temas de pareja y alianzas se tensionan. Podrían surgir conflictos internos al intentar conciliar tus deseos personales con las necesidades de los demás, generando una necesidad de renegociar acuerdos financieros o contractuales con socios o la pareja.

Cáncer: La Superluna ilumina tu zona de ambiciones y carrera. Podrías sentir una mayor presión o ansiedad por cómo te perciben los demás o por los logros alcanzados en tu ámbito profesional. También podrían cerrarse proyectos laborales importantes.

Capricornio: La energía lunar activa la casa del hogar y la base emocional. Podrían aflorar inseguridades relacionadas con las raíces o la estructura familiar. En el plano financiero, la energía toca temas como inversiones en bienes raíces, gastos en el hogar, o la culminación de una herencia o venta familiar.

Influencia astrológica signo por signo

Aunque los signos cardinales sentirán el impacto directo en su temperamento y estructura, el resto del zodiaco experimentará cierres de ciclo y movimientos energéticos, mayormente enfocados en el área financiera tras la Superluna:

