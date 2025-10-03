Superluna de octubre desencadena ola de impulsividad y tensión emocional en este signo

Publicidad
El mes de octubre de 2025 ofrece un espectáculo nocturno inigualable con la Luna Llena de Cosecha, que se transforma en una Superluna deslumbrante.
Este evento marca la primera Superluna del año 2025, iniciando una temporada corta de estos fenómenos que se extenderá por tres meses.
La Superluna ocurre cuando la Luna Llena se acerca al perigeo (su punto de máxima proximidad a la Tierra), haciéndola visiblemente más grande y luminosa que una Luna Llena promedio, posiblemente hasta un 14% más grande y un 30% más brillante según algunos reportes.
El plenilunio más esperado está programado para el martes 7 de octubre, con el satélite posicionado en la constelación de Aries.
Desde una perspectiva astrológica, la presencia de la Luna Llena en Aries es significativa. Aries, como signo de fuego, se caracteriza por ser impulsivo y directo, con una energía enfocada en la acción.
Por lo tanto, los astrólogos predicen que bajo esta influencia lunar, los impulsos, las emociones fuertes y la necesidad urgente de actuar se acentuarán en todos los signos.
Es importante recordar que si bien las creencias astrológicas/esotéricas sugieren que este fenómeno influye en el temperamento, esto no es un hecho científicamente comprobado.
Según las predicciones astrológicas, los signos que sentirán con mayor intensidad los efectos de esta Superluna son los cardinales: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.
Aunque los signos cardinales sentirán el impacto directo en su temperamento y estructura, el resto del zodiaco experimentará cierres de ciclo y movimientos energéticos, mayormente enfocados en el área financiera tras la Superluna:
|Signo
|Áreas de Influencia Post-Superluna
|Tauro
|La energía se centra en lo subconsciente y oculto. Podrían revelarse deudas o gastos que no estaban siendo atendidos. Es un momento propicio para una limpieza y ajuste del presupuesto.
|Géminis
|Se esperan tensiones u oportunidades en grupos, redes de contacto y amistades. Una propuesta económica podría surgir de un amigo, aunque también podría ser necesario establecer límites claros en gastos compartidos.
|Leo
|Se favorecen la expansión y las nuevas perspectivas, lo que podría llevar a gastos en viajes, formación o conexiones internacionales. Podría haber inversión en proyectos que abran nuevos horizontes.
|Virgo
|La superluna ilumina las finanzas compartidas, como herencias,