Recomendación del Profesor Salomón para encontrar el amor; así debes pedirlo

El profesor Salomón estuvo en una entrevista en El Klub de La Kalle, donde reveló, según él, la manera correcta de orar para encontrar el verdadero amor.

El error más común, según el experto, es la especificación superficial y materialista al momento de desear una pareja. La gente pide: "Ay Señor dame un hombre con plata, barbudo, alto," o "dame una mujer con senos grandes o con la nariz respingada", expresó.

Esta forma de pedir puede atraer a la persona con esas características, pero las consecuencias emocionales pueden ser devastadoras. Por ejemplo, se puede conseguir un tipo que "la mantenga" pero que "le pega o la maltrata".

La fórmula correcta para solicitar el amor al universo es despojar el pedido de detalles físicos o económicos. Se debe pedir de esta manera: "pida que llegue el amor a mi vida en perfecto orden divino".

Esta es la única forma que asegura que el amor llegue de la manera más beneficiosa y correcta para nuestra vida. El profesor insiste en que la gente no utiliza esta oración, enfocándose en lo que desean en lugar de lo que es correcto para su alma.

Rituales de salud y recomendaciones del Profesor Salomón

En cuanto al bienestar físico, el Profesor Salomón identificó que este año muchas personas enfrentaron problemas de salud, especialmente relacionados con los dientes, los huesos, el despertar de cánceres y afecciones psicológicas.

El experto atribuye estos problemas a la activación de Saturno y Plutón, astros que remueven y cambian a las personas.

Para contrarrestar esto y fortalecer la salud, el Profesor reveló un tip ancestral y curioso: usar la saliva en el ombligo apenas se despierte.

Este ritual se realiza untando el dedo con la saliva que se genera al despertar, antes de cepillarse o hacer cualquier otra cosa, y pasándolo por el ombligo.

La razón es profundamente espiritual y biológica: el ombligo es por donde entró la vida, tiene una conexión con el cuerpo y mantiene el "hilo de plata con el universo" a pesar de que el cordón umbilical haya sido cortado.

Además, la saliva posee gran poder curativo, recordando el pasaje bíblico donde Jesús la usó con barro para curar al ciego.

Junto con este ritual, el Profesor ofrece recomendaciones cruciales para la longevidad y la salud energética:

Regulación de la vida íntima: Es fundamental regular el sexo. El profesor advierte sobre "quemar los cañonazos en los mejores momentos", pues esto tendrá un impacto negativo en la vejez. No consumir sustancias nocivas: Se debe evitar fumar y tomar (beber alcohol). Moderación en la vida nocturna: Se aconseja no trasnochar.

El experto argumenta que aunque la gente justifica el exceso diciendo "la vida no es sino una y tengo que gozarla", deben pensar en cómo será su vejez si agotan sus energías de esta manera.

