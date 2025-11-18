Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / Maratón navideña: estas son las 10 mejores películas imperdibles para esta época

Maratón navideña: estas son las 10 mejores películas imperdibles para esta época

Prepara tu agenda festiva, te contamos cuáles son las mejores películas que llegan a diferentes plataformas para celebrar Navidad en diciembre y encender la magia de las fiestas.

Familia viendo películas de Navidad, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Se acerca diciembre y con él, una de las mejores tradiciones para compartir con familia o amigos es, sin duda, armar un maratón de películas. Plataformas como Netflix, HBO Max y Disney+ tienen listas algunas de las cintas más especiales y recordadas, perfectas la alegría de las fiestas.

Desde historias llenas de nostalgia que marcaron nuestra infancia hasta comedias románticas con un toque de nieve, este listado ofrece propuestas para todos los gustos, logrando que el espíritu navideño sea el protagonista.

Lista de las 10 mejores películas para ver en Navidad

Esta es la selección de las diez películas que, por su encanto o su popularidad, se convierten en paradas casi obligatorias de cualquier maratón festivo en navidad:

  1. Una Navidad de locos (HBO): Una pareja decide escapar de la Navidad tras la partida de su hija. Todo cambia en Nochebuena gracias a un giro del destino. Tim Allen y Jamie Lee Curtis protagonizan esta divertida comedia.
    Carátula de Una Navidad de Locos, película para ver en Navidad
    Mejores películas para ver en Navidad
    Foto: redes sociales

  2. Una Navidad extra (Netflix): Una comedia navideña con Alicia Silverstone. Trata sobre una pareja que busca un divorcio amigable, pero todo se complica con la aparición de un nuevo amor en plena temporada navideña.

  3. El regalo prometido (Netflix / Disney+): Arnold Schwarzenegger encarna a un padre adicto al trabajo que intenta compensar a su hijo. Se embarca en una cómica travesía para conseguirle el regalo que desea, mostrando una faceta muy divertida del actor.

    Carátula película navideña, El Regalo Prometido
    Películas que puedes ver en navidad
    Foto: redes sociales

  4. Last Christmas: otra oportunidad para amar (Netflix / Prime Video): Una comedia romántica de 2019 con Emilia Clarke y Henry Golding. Cuenta la historia de una joven con mala suerte que acepta un trabajo como elfo de Santa. Este encuentro le cambia la vida con un vínculo inimaginable.

  5. Milagro en la calle 34 (Netflix): Una niña empieza a dudar de la existencia de Santa Claus hasta que un hombre que dice ser el verdadero Santa es puesto a prueba.
  6. La estrella de Belén (Prime Video): Un pequeño burro y sus amigos animales se embarcan en una aventura épica para salvar la Navidad.
    Carátula de La Estrella de Belén, película para ver en Navidad
    Mejores películas para ver ene Navidad
    Foto: redes sociales
  7. Pesadilla antes de Navidad (Disney+): Jack Skellington, el rey de "Halloween Town", descubre "Christmas Town" y decide traer la Navidad a su mundo.

  8. Love Actually (Netflix): Una colección de historias entrelazadas que exploran el amor en sus diversas formas durante la temporada navideña.
  9. Crónicas de Navidad (Netflix): Dos hermanos intentan atrapar a Santa Claus en su trineo la noche de Navidad, lo que lleva a una aventura.
  10. Eduardo Manostijeras (Disney+): Un inventor solitario crea un hombre con tijeras en lugar de manos, quien es adoptado por una familia de suburbio y trata de encajar.

Estas son las 5 películas clásicas navideñas que no te puedes perder

Hay películas que simplemente son sinónimo de Navidad y no pueden faltar, entre estas están:

  • Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (Disney+): Un clásico de 1992 que marcó a una generación. Vemos a Macaulay Culkin revivir las aventuras de Kevin McCallister, un niño que se pierde en la gran ciudad y debe usar todo su ingenio.
    Carátula de Mi Pobre Angelito 2, película para ver en Navidad
    Mejores películas para ver en Navidad
    Foto: redes sociales
  • Mickey celebra la Navidad (Disney+): Una cinta animada con tres relatos especiales. Goofy, el Pato Donald, Minnie y Mickey protagonizan historias llenas de lecciones y regalos.
  • Milagro en la calle 34 (Netflix): Esta joya del cine cuenta la historia de una niña que está convencida de que el Santa Claus de una tienda es el verdadero. El espíritu navideño y la posibilidad de lo imposible son el corazón de este filme.
  • El extraño mundo de Jack (Disney+): Aunque mezcla Halloween, este relato de Tim Burton muestra la magia de Santa Claus. Jack Skellington, el rey de las calabazas, descubre la Ciudad de la Navidad y todo el encanto de la época.
  • El duende (HBO Max): Will Ferrell da vida a 'Buddy', el duende menos duende de todos. Sus aventuras en Nueva York son una gran opción para empezar diciembre con muchas sonrisas.

Estas películas esperan por ti para que este diciembre esté lleno de magia y buenas historias.

