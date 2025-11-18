Maratón navideña: estas son las 10 mejores películas imperdibles para esta época

Se acerca diciembre y con él, una de las mejores tradiciones para compartir con familia o amigos es, sin duda, armar un maratón de películas. Plataformas como Netflix, HBO Max y Disney+ tienen listas algunas de las cintas más especiales y recordadas, perfectas la alegría de las fiestas.

Desde historias llenas de nostalgia que marcaron nuestra infancia hasta comedias románticas con un toque de nieve, este listado ofrece propuestas para todos los gustos, logrando que el espíritu navideño sea el protagonista.

Lista de las 10 mejores películas para ver en Navidad

Esta es la selección de las diez películas que, por su encanto o su popularidad, se convierten en paradas casi obligatorias de cualquier maratón festivo en navidad:



Estas son las 5 películas clásicas navideñas que no te puedes perder

Hay películas que simplemente son sinónimo de Navidad y no pueden faltar, entre estas están:



Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (Disney+): Un clásico de 1992 que marcó a una generación. Vemos a Macaulay Culkin revivir las aventuras de Kevin McCallister, un niño que se pierde en la gran ciudad y debe usar todo su ingenio.

Mejores películas para ver en Navidad Foto: redes sociales

Un clásico de 1992 que marcó a una generación. Vemos a Macaulay Culkin revivir las aventuras de Kevin McCallister, un niño que se pierde en la gran ciudad y debe usar todo su ingenio. Mickey celebra la Navidad (Disney+): Una cinta animada con tres relatos especiales. Goofy, el Pato Donald, Minnie y Mickey protagonizan historias llenas de lecciones y regalos.



Una cinta animada con tres relatos especiales. Goofy, el Pato Donald, Minnie y Mickey protagonizan historias llenas de lecciones y regalos. Milagro en la calle 34 (Netflix): Esta joya del cine cuenta la historia de una niña que está convencida de que el Santa Claus de una tienda es el verdadero. El espíritu navideño y la posibilidad de lo imposible son el corazón de este filme.



Esta joya del cine cuenta la historia de una niña que está convencida de que el Santa Claus de una tienda es el verdadero. El espíritu navideño y la posibilidad de lo imposible son el corazón de este filme. El extraño mundo de Jack (Disney+): Aunque mezcla Halloween, este relato de Tim Burton muestra la magia de Santa Claus. Jack Skellington, el rey de las calabazas, descubre la Ciudad de la Navidad y todo el encanto de la época.



Aunque mezcla Halloween, este relato de Tim Burton muestra la magia de Santa Claus. Jack Skellington, el rey de las calabazas, descubre la Ciudad de la Navidad y todo el encanto de la época. El duende (HBO Max): Will Ferrell da vida a 'Buddy', el duende menos duende de todos. Sus aventuras en Nueva York son una gran opción para empezar diciembre con muchas sonrisas.

Estas películas esperan por ti para que este diciembre esté lleno de magia y buenas historias.

