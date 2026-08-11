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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Lo que NO debes hacer en un terremoto; este es el rincón donde podrías refugiarte

Lo que NO debes hacer en un terremoto; este es el rincón donde podrías refugiarte

Ante la imposibilidad de evacuar durante las ondas sísmicas, conocer los puntos críticos de protección en tu vivienda marca la diferencia entre la seguridad y el peligro.

¿Qué hacer durante un temblor en casa? Guía del Servicio Geológico Colombiano.
¿Qué hacer durante un temblor en casa? Guía del Servicio Geológico Colombiano.
Foto: Creada con Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El pasado lunes 10 de agosto de 2026, Colombia vivió uno de los momentos más críticos tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4, con una profundidad de 96 km y epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, en el Chocó, que sacudió gran parte del territorio nacional.

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El sismo, ocurrido a las 7:34 am, dejó un saldo preliminar de más de 111 fallecidos y miles de heridos, afectando gravemente a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Armenia.

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En medio de este desastre, surge una pregunta vital que tú y tu familia deben saber responder: ¿qué debes hacer si el movimiento telúrico te sorprende dentro de tu hogar?

La respuesta de los expertos es clara y rompe con muchos mitos comunes sobre la evacuación inmediata.

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¿Cuáles son los lugares más seguros de una casa durante un sismo?

Contrario a lo que podrías pensar, intentar salir corriendo de tu casa mientras el suelo se mueve puede ser una decisión peligrosa.

Puedes leer: ¿Habrá réplicas de temblor esta noche tras terremoto de magnitud 7.4 en Colombia?

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) explica que el lugar más seguro y recomendado es debajo de una mesa o escritorio resistente.

Este mueble actúa como un escudo protector frente a posibles caídas de objetos, lámparas o desprendimientos de mampostería del techo.

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Si te encuentras en una habitación sin una mesa firme cerca, lo más importante es que busques un punto donde puedas proteger las partes más vulnerables de tu cuerpo.

Dentro de la casa la prioridad absoluta es proteger la cabeza y el cuello. Estos son los puntos vitales que, ante cualquier impacto, pueden determinar la supervivencia de una persona durante el movimiento.

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¿Cómo actuar correctamente dentro del hogar si ocurre un terremoto?

Si te encuentras en medio de un sismo fuerte, como el reportado recientemente de 7.4, la calma es tu mejor aliada para seguir los protocolos de seguridad.

Una vez que identifiques ese lugar seguro, como la mesa mencionada, debes adoptar una postura específica.

¿Qué hacer durante un temblor en casa? Guía del Servicio Geológico Colombiano.
¿Qué hacer durante un temblor en casa? Guía del Servicio Geológico Colombiano.
Foto: Creada con Gemini

Puedes leer: Segundo temblor en Colombia alcanza la magnitud 4.8; Servicio Geológico se pronuncia

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La recomendación oficial es cubrirse, proteger la cabeza y la nuca, y ponerse en posición fetal. Esta postura reduce el área expuesta de tu cuerpo y protege tus órganos vitales mientras esperas a que el movimiento pase.

Es fundamental no intentar desplazarse largas distancias durante el temblor, ya que las ondas sísmicas dificultan el equilibrio y aumentan el riesgo de caídas o golpes severos.

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Además, es importante que tengas en cuenta que los sismos y sus réplicas son impredecibles. Tras el evento principal en el Chocó, se han registrado múltiples réplicas en zonas cercanas al epicentro, lo que obliga a mantener la guardia alta incluso después de que el primer movimiento termine.

Recuerda siempre informarte a través de fuentes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano para conocer el estado de las réplicas y las recomendaciones de seguridad vigentes.

Mira también: Geólogo explicó por qué ocurrió el terremoto en Colombia y si podría volver a temblar

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