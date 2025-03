Giovanny Ayala revela que se someterá a procedimientos estéticos: "Como un extraterrestre"

Giovanny Ayala , el reconocido cantante de música popular, ha sido el centro de atención en redes sociales y programas de entretenimiento, después de someterse a un procedimiento estético que ha transformado su rostro.

El artista, quien se caracteriza por sus éxitos en el género de música popular colombiana, decidió experimentar con la técnica conocida como "baby face masculino", que busca rejuvenecer y mejorar la apariencia facial, dándole una piel más tersa, hidratada y libre de arrugas.

El cambio en su aspecto no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación, generando tanto elogios como críticas . Ante este revuelo, Ayala decidió aclarar en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión sus motivos para realizarse este tratamiento y cómo ha impactado su vida.

¿Por qué Giovanny Ayala se someterá a más cambios estéticos?

Para Giovanny Ayala, la imagen personal juega un papel fundamental en su carrera. Según explicó, cuidar de su apariencia le permite proyectar seguridad y cumplir con las expectativas de su público.

En este sentido, el cantante confesó que, a pesar de los comentarios negativos, su objetivo era sentirse más cómodo con él mismo y tener una imagen más juveni l, acorde con su personalidad y estilo de vida.

"Sentía que algo no encajaba", afirmó Ayala al referirse a su rostro antes de someterse al procedimiento. El cantante reveló que uno de los aspectos que más le preocupaba era la caída de sus mejillas, lo que le generaba inseguridad al mirarse en los videos de sus presentaciones o en las fotos.

Tras consultar con su familia, decidió someterse al tratamiento estético para corregir lo que él consideraba un pequeño defecto.

El tratamiento al que se sometió Ayala, conocido como baby face y masculinización , tiene como objetivo eliminar las líneas de expresión y rejuvenecer la piel.

A través de hilos tensores, el rostro del cantante fue remodelado de manera poco invasiva. Aunque al principio pensó que tendría que recurrir al bisturí, Ayala descubrió que este procedimiento es rápido , no doloroso y los resultados son visibles en poco tiempo.

"Apenas me sometí a la primera sesión, vi una diferencia notable. No hay sangre, no es doloroso, y los resultados empiezan a verse en unos 15 días", explicó el cantante , quien también anunció que tiene planeado continuar con nuevas sesiones para obtener los resultados que desea.

A pesar de las críticas que ha recibido, Ayala se mantiene firme en su decisión. El cantante destacó que no se trata de querer verse "artificial", sino de sentirse cómodo y a gusto con su imagen.

"No quiero verme como un extraterrestre ", declaró, dejando claro que su objetivo es lograr un equilibrio natural y saludable en su aspecto.

Giovanny Ayala ha tomado una postura clara sobre su transformación estética, defendiendo su derecho a mejorar lo que considera que le incomoda, sin dejarse afectar por las opiniones ajenas. Para él, la confianza y el bienestar personal son esenciales, tanto en su vida privada como en su carrera artística.

