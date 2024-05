Revelan truco que estarían usando en las carnicerías para cobrar más a los clientes

Una nueva estafa ha sido revelada en las carnicerías, causando alarma entre los consumidores. La trampa fue expuesta por un influencer que, además de generar contenido sobre carnicerías, es carnicero de profesión.

Este engaño, realizado en cuestión de segundos, aprovecha la distracción de los clientes para cobrarles más por menos producto.

El influencer, conocido en redes sociales por su experiencia y consejos sobre la compra de carne, explicó detalladamente cómo se lleva a cabo esta estafa.

Según su relato, mientras los clientes se entretienen con sus teléfonos celulares o con cualquier otra cosa, los carniceros aprovechan para manipular el peso del producto de manera engañosa.

La técnica es sencilla pero efectiva. Mientras el carnicero informa al cliente sobre el peso y el valor de la carne, realiza una presión oculta sobre la bolsa desde una esquina, hacia abajo.

Esta acción, realizada discretamente, aumenta el peso marcado en la balanza, haciendo que el cliente pague más por una cantidad de carne menor a la que realmente está recibiendo.

El influencer argentino subrayó que este truco se aprovecha de un error común entre los compradores: la falta de atención durante el proceso de pesaje. "Es una estafa que se puede evitar fácilmente prestando más atención", afirmó.

Según esto, mientras te dicen el valor y cuánto pesó la carne, pueden estar haciendo fuerza en la bolsa para que marque más peso del real.

Para evitar ser víctima de esta estafa, el influencer recomendó a los clientes observar cuidadosamente el proceso de pesaje y asegurarse de que la bolsa esté completamente en la balanza, sin que nadie la toque.

Además, aconsejó revisar el peso en la balanza y compararlo con el peso indicado antes de pagar.

Este tipo de engaño ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron experiencias similares y expresaron su preocupación por la honestidad en el comercio de carne.

"No me sorprende, ya me había pasado algo parecido", comentó un usuario. Otro añadió: "Desde ahora, no quitaré la vista de la balanza".

