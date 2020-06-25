La Kalle Desierto del Sahara
Desierto del Sahara
-
Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombia: ya hay fecha y causa alerta
Una nube de polvo del Sahara llegó a Colombia junto a un frente frío. Expertos explican sus efectos en el clima, la visibilidad y la salud.
-
¡Parece un filtro! Nube de polvo del Sáhara cubre de naranja una parte de España
Aunque parece un paisaje, no se descarta que haya "lluvias de barro" sobre España.
-
Polvo del desierto del Sahara afectaría el aire en Colombia hasta este 19 de febrero
Yolanda González, directora del Ideam dijo que este fenómeno afectaría la región nororiente del país.
-
Los efectos que producirá la nube de polvo del Sahara en Colombia
"Algunas personas sensibles pueden eventualmente manifestar molestias".
-
¿Más TIERNOS que salvajes? Encontraron estos gatitos en el Desierto del Sahara
Una excursión de fotógrafos se topó con esta camada en medio de la nada.