VALOR DE HORA DE TRABAJO 2026
SANCIÓN A GUSTAVO PETRO
SUBSIDIO PARA MUJERES EMBARAZADAS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Desierto del Sahara

Desierto del Sahara

  Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombi
    Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombi
    /FOTO: IA
    Ciencia

    Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombia: ya hay fecha y causa alerta

    Una nube de polvo del Sahara llegó a Colombia junto a un frente frío. Expertos explican sus efectos en el clima, la visibilidad y la salud.

  • Polvo del Sahara en España.jpg
    Polvo del Sahara en España
    / Foto: Twitter @py_network
    Noticias

    ¡Parece un filtro! Nube de polvo del Sáhara cubre de naranja una parte de España

    Aunque parece un paisaje, no se descarta que haya "lluvias de barro" sobre España.

  • Polvo del desierto del Sahara
    Polvo del desierto del Sahara
    /Foto: Noticias Caracol
    Noticias

    Polvo del desierto del Sahara afectaría el aire en Colombia hasta este 19 de febrero

    Yolanda González, directora del Ideam dijo que este fenómeno afectaría la región nororiente del país.

  • 23478_Nube del desierto el Sahara // FOTO: AFP
    Los efectos que producirá la nube de polvo del Sahara en Colombia
    Nube del desierto el Sahara // FOTO: AFP
    Noticias

    Los efectos que producirá la nube de polvo del Sahara en Colombia

    "Algunas personas sensibles pueden eventualmente manifestar molestias".

  • 12611_Gatitos en el Desierto delSahara - National Geographic - La Kalle
    Gatitos en el Desierto delSahara - National Geographic - La Kalle
    Gatitos en el Desierto delSahara - National Geographic - La Kalle
    Virales

    ¿Más TIERNOS que salvajes? Encontraron estos gatitos en el Desierto del Sahara

    Una excursión de fotógrafos se topó con esta camada en medio de la nada.

