"Quiero seguir a su lado": Alejandra Azcárate aclaró dudas del matrimonio con su esposo

La reconocida presentadora, comediante, actriz y politóloga, habló de la relación con su esposo Miguel Jaramillo. Por medio de sus historias de Instagram en donde usuarios le preguntaron acerca de su matrimonio, Alejandra Azcárate los despojó de sus dudas.

Luego de la polémica de la famosa avioneta con 400 kilos de droga incautada en San Andrés, y la cual asociaron a Jaramillo por ser el representante legal de la firma a cargo de la aeronave, muchas personas sienten curiosidad de cómo han afrontado sus vidas y qué hacen ambos hoy día.

Se rumoraba que debido a esa situación, Alejandra Azcárate habría cortado vínculos con su pareja, pero no fue así, ya que en interacción con sus seguidores, uno de ellos aprovechó la ocasión y le preguntó por su relación.

"No, no he separado de mi esposo; no es cierto ni tengo la menor intención. De hecho, estoy más convencida que nunca que quiero seguir compartiendo mi vida a su lado, porque sé el hombre maravilloso que tengo" respondió la politóloga.

También contestó cuando le preguntaron sobre la vida de él y contó a qué se dedica hoy día: "Está trabajando, que es lo que mejor sabe hacer. Está filmando, anda en un rodaje de una campaña enorme, que pronto la van a poder ver", agregó Azcárate.

