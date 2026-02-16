'Polilla' revela disgustos de familia de la 'Gorda' Fabiola: “Mi esposita sufrió mucho”

El humorista Carlos 'Polilla' Polanía volvió a generar atención luego de hablar abiertamente sobre los conflictos que, según él, vivió con la familia de la presentadora y locutora la 'Gorda' Fabiola.

En una entrevista del programa ‘La mesa de trabajo’, el también comediante explicó parte de los desencuentros que lo llevaron a distanciarse de quienes fueron en algún momento compañeros de trabajo y amigos cercanos.

Los desacuerdos entre 'Polilla' y la familia de la 'Gorda' Fabiola

Los comentarios de Polilla se dieron en medio de una conversación en la que fue invitado a relatar algunas experiencias personales que marcaron su carrera. Sobre la relación con la familia de La Gorda Fabiola, el humorista reconoció que, con el tiempo, surgieron diferencias personales y malentendidos que deterioraron la relación entre ambas partes.



“«Tuvimos mucha oposición sobre todo pues de parte de su familia pero decidimos blindar nuestra relación, por eso fue que pudimos construir ese amor eh tan fuerte”, manifestó Polilla durante la entrevista, explicando que no quería entrar en mayores detalles que pudieran avivar más la discusión pública.

Polilla señaló que, aunque inicialmente había una relación de apoyo y cercanía entre él y la familia de La Gorda Fabiola que incluye a colegas con quienes trabajó en proyectos de entretenimiento y radio, las tensiones crecieron por diferencias de opiniones y expectativas.

El humorista dijo que esto eventualmente los llevó a tomar caminos separados tanto en lo profesional como en lo personal.

"La familia pues siempre tuvo oposición porque yo era más joven que ella que porque de pronto no tenía la misma condición social de ella en fin entonces siempre fue algo que se lo manifestaron y lo manifestaban públicamente, y por eso mi esposita siempre sufrió mucho" añadió 'Polilla'.

A pesar de las tensiones del pasado, el comediante aclaró que su intención no es desatar polémica ni hablar mal de nadie, sino simplemente compartir su perspectiva sobre lo que vivió y cómo esas experiencias le enseñaron a manejar mejor sus relaciones personales y profesionales.

Respecto a si existe posibilidad de reconciliación con la familia de La 'Gorda' Fabiola, 'Polilla' fue reservado y prefirió no dar una respuesta concreta, señalando que ese tipo de decisiones depende más de la otra parte y del contexto.

“Nunca pudimos sentarnos en una en una mesa en Navidad o en Año Nuevo en fin a poder compartir siempre tocada por parte y nunca, ni a día de hoy no ni el día de hoy nunca tuvimos una relación digamos afectiva,no la tenemos hoy día y hoy día yo creo que es difícil , ya la persona con que debimos honrar para una bonita relación ya no está”, afirmó.

