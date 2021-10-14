La Kalle Nathy Peluso
Nathy Peluso
Compositora argentina
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La "elegida" de Marc Anthony: Nathy Peluso logra lo que ninguna mujer pudo en 30 años
Tras más de 30 años sin presentar un dúo original de salsa junto a una voz femenina, Marc Anthony rompe el silencio de la mano de la argentina Nathy Peluso.
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Video erótico de C. Tangana y Nathy Peluso en catedral de Toledo desata polémica
El escándalo llevó al arzobispo a disculparse, a un deán a renunciar y la convocatoria de una misa de "purificación".