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La Kalle  / Nathy Peluso

Nathy Peluso

Compositora argentina

  • La "elegida" de Marc Anthony: Nathy Peluso logra lo que ninguna mujer pudo en 30 años
    La "elegida" de Marc Anthony: Nathy Peluso logra lo que ninguna mujer pudo en 30 años
    Foto: Suministrada
    Música

    La "elegida" de Marc Anthony: Nathy Peluso logra lo que ninguna mujer pudo en 30 años

    Tras más de 30 años sin presentar un dúo original de salsa junto a una voz femenina, Marc Anthony rompe el silencio de la mano de la argentina Nathy Peluso.

  • C. Tangana y Nathy Peluso
    C. Tangana y Nathy Peluso
    / Foto: Captura de video oficial
    Música

    Video erótico de C. Tangana y Nathy Peluso en catedral de Toledo desata polémica

    El escándalo llevó al arzobispo a disculparse, a un deán a renunciar y la convocatoria de una misa de "purificación".

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