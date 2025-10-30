Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: RESTRICCIONES A MOTOCICLISTAS
POLLO CRUDO EN TRANSMILENIO
AGRESIÓN A PERIODISTA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Videos y caos en Bogotá: bloqueos de motociclistas paralizan la ciudad la noche de este jueves

Videos y caos en Bogotá: bloqueos de motociclistas paralizan la ciudad la noche de este jueves

Imágenes y videos muestran el caos que se vivió en Bogotá durante las manifestaciones de motociclistas en rechazo al decreto que restringe su circulación durante el fin de semana de Halloween.