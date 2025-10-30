Las 20 vías de Bogotá donde está prohibida la circulación de motos durante Halloween

Publicidad
Se conoció que la decisión por parte de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Bogotá, de restringir el parrillero en moto en la capital del país esto debido al Decreto Distrital 528 de 2025, esto debido que históricamente es en la temporada del Halloween se presenta el incremento de siniestro viales y alteraciones de orden público.
Este hecho se presentó por medio de un comunicado, Movilidad indicó que entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre en Bogotá se restringirá la circulación de motocicletas con parrillero, y prohibirá el tránsito de todas las motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m, para esto se conoció que habrán más de 2000 uniformados para garantizar el cumplimiento de esta medida.
Sumado a esto, se conoció que durante estos días, sin importar la hora ni el lugar los motociclistas no podrán transitar con un acompañante. Adicionalmente, se conoció que hay una restricción nocturna general en corredores viales de alto riesgo.
La restricción nocturna se concentra en 20 vías principales identificadas como puntos críticos. Tenga muy presente que, si usted necesita transitar entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., tienes que evitar completamente usar las siguientes avenidas:
Autopista Norte
Autopista Sur
NQS
Avenida Boyacá
Avenida Ciudad de Cali
Avenida Primero de Mayo
Avenida Las Américas
Avenida Suba
Calle 26 (Avenida El Dorado)
Calle 80
Carrera Séptima
Carrera 68
Avenida Centenario (Calle 13)
Avenida Guayacanes
Avenida Esperanza
Avenida Villavicencio
Avenida Circunvalar
Calle 53
Calle 63
Carrera 60
Por lo cual, en el caso de tener que usar esta ruta en las horas de la noche, tienes que buscar rutas alternas para evitar sanciones correspondientes.
La decisión tomada por la Alcaldía de Bogotá, se debió a unos estudios que demuestran un patrón crítico. Según información del Distrito, los motociclistas son los más afectados en vísperas de Halloween, debido a que entre 2022 y 2024, se registraron 14 y 16 víctimas, mientras que 8 de cada 10 siniestros son por estos conductores.
Sin embargo, se conoció que para esta medida habrán algunas excepciones si su vehículo está relacionada con:
