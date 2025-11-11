Revelan paso a paso cómo fue la golpiza a Jaime Moreno; hubo sevicia

El fallecimiento de Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes sigue revelando detalles sobre cómo ocurrió la golpiza contra el joven de 20 años, al punto que está situación se convirtió en uno de los casos más sonados en los últimos días en la ciudad de Bogotá.

Situación por la cual, la Fiscalía General de la Nación entregó en audiencia judicial un relato crudo al punto que lo calificó como una “agresión salvaje y consciente”, en la que participaron Ricardo Rafael González, de 22 años, y Juan Carlos Suárez, quienes atacaron sin piedad a la víctima.

La entidad menciona que todo ocurrió hacia las 3:25 a. m., cuando Jaime Moreno caminaba por la calle 64 con carrera 10, acompañado de un amigo. Cuando en ese momento los agresores se acercaron y Juan Carlos Suárez le propinó un puño en la nuca, golpe que lo lanzó al suelo. El ataque se detuvo momentáneamente por la intervención de una persona de nombre Cárdenas.



Pese a esto, explicó la entidad que tanto Juan Carlos Suárez como otras personas continuaron con la agresión minutos después esto en la calle 64 con carrera 15, donde informó la Fiscalía que fueron alentados por una mujer que presenció los hechos y animó a continuar los ataques contra Jaime Moreno.

“Juan Carlos Suárez volvió a golpearlo, causándole otra caída. Jaime Esteban intentó ponerse de pie, pero Ricardo Rafael González le propinó una patada en la espalda con tal fuerza que lo dejó inmóvil en el suelo. En ese estado de indefensión, ambos continuaron atacándolo con patadas dirigidas a la cabeza y el tórax”, describió la funcionaria judicial.



¿Qué más se conoció del reporte de la Fiscalía con Jaime Moreno?

El informe forense citado por la Fiscalía menciona que Jaime Moreno tuvo varias fracturas en el cráneo y lesiones internas que afectaron su respiración. Al punto que este terminó sangrando profundamente por la naríz, los ojos y la boca; tanto es así que llegó a ahogarse con su propia sangre.

“La agresión se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba evidente sangrado y signos de asfixia. Los atacantes no se detuvieron hasta dejarlo inconsciente”, agregó la fiscal del caso. Así mismo, comentó que Juan Carlos Suárez y Ricardo González atacaron de manera coordinada.

“Usted, Ricardo Rafael González, sabía que existía un acuerdo voluntario con Juan Carlos Suárez para atacar a la víctima. A pesar de la gravedad del estado en que se encontraba, continuaron golpeándolo hasta causarle la muerte”, afirmó la delegada del ente acusador.

Jaime Moreno terminó falleciendo el 31 de octubre en las horas de la madrugada debido a un trauma craneoencefálico, esto mientras este miércoles 12 de noviembre se retomará la audiencia contra Juan Carlos Suárez, en donde se definirá si va a la cárcel o se le brinda alguna medida preventiva.

