Revelador detalle en autopsia de Liam, bebé que fue accedido antes de fallecer

La investigación por la muerte del bebé Liam Gael, ocurrida mientras se encontraba bajo el cuidado de un jardín infantil en el municipio de La Calera, dio un giro tras conocerse los resultados oficiales de la autopsia practicada por Medicina Legal. El informe forense fue solicitado por la familia y se conoció varios meses después del fallecimiento del menor.

De acuerdo con las conclusiones técnicas, el examen post mortem identificó hallazgos compatibles con abuso, información que ahora forma parte central del proceso judicial en curso. Estos resultados aportan nuevos elementos a un caso que desde el inicio generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que murió el niño.

Hallazgos forenses y avances del proceso

El dictamen de Medicina Legal establece que el cuerpo del menor presentaba signos que no corresponden a una muerte por causas naturales, lo que llevó a descartar versiones iniciales y a reforzar la hipótesis de un hecho violento. La autopsia también permitió precisar que las lesiones identificadas habrían ocurrido en un contexto distinto al de una enfermedad o accidente doméstico.

Los resultados fueron incorporados al expediente judicial y entregados a las autoridades competentes, que ahora avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer responsabilidades. El informe forense es considerado una pieza clave dentro del proceso penal, ya que ofrece sustento técnico a las líneas de investigación abiertas.

La familia del menor manifestó que el acceso tardío a los resultados de la autopsia generó incertidumbre y dolor adicional, y ha solicitado celeridad y transparencia en el desarrollo del caso. En respuesta, las autoridades han señalado que el proceso continúa bajo reserva, debido a la naturaleza de los hechos y a la protección de los derechos de las víctimas.

El caso también ha puesto en el centro del debate la supervisión y los protocolos de cuidado en instituciones encargadas de la atención de niños de primera infancia. Aunque el proceso judicial se encuentra en etapa de investigación, los hallazgos de la autopsia refuerzan la necesidad de esclarecer qué ocurrió durante el tiempo en que el menor estuvo bajo custodia.

Mientras avanzan las diligencias, el informe forense se mantiene como uno de los principales elementos para determinar responsabilidades penales y eventuales fallas institucionales. Las autoridades reiteraron que el caso sigue activo y que cualquier decisión se adoptará con base en las pruebas recaudadas.