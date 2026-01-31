¡Luto en la música! A los 44 años fallece reconocida artista de banda colombiana

La musical nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Sandra Gómez, una de las más conocidas del circuito alternativo local de Medellín. Donde de acuerdo a fuentes cercanas el deceso de la artista se produjo tras una intervención médica derivada de complicaciones por un cáncer que afectaba varios órganos, incluyendo el páncreas.

Una vez se conoció la noticia generó varias reacciones en sus colegas debido al legado que dejó con sus interpretaciones y también por su gestión social, que influyó en varios sectores de la capital de la montaña.

Sandra Gómez inició su camino musical desde su etapa escolar con la banda Rockfónica, donde comenzó a explorar los sonidos de la "vieja guardia" bajo influencias de agrupaciones legendarias como Led Zeppelin y Black Sabbath. Su carrera profesional estuvo marcada por la participación en proyectos fundamentales para la historia de Medellín.



¿Cómo fue la carrera de Sandra Gómez?

Inicialmente Gómez fue parte de Draconian, donde fue pieza clave de esta agrupación, considerada una de las pioneras del goth metal en Medellín y conformada mayoritariamente por mujeres. Para después pasar a Eve the Band un proyecto exclusivamente femenino dedicado a tributos de Black Sabbath, donde permaneció cerca de cuatro años.

Posteriormente, participó en Innominatan, otra de las bandas de metal colombiano donde dejó plasmada su huella técnica y creativa.

De igual forma, la baterista fue reconocida por su rigor académico, debido a que inició estudios de ingeniería, decidió seguir su vocación y se profesionalizó en percusión en la Universidad Eafit, donde posteriormente obtuvo un título de maestría relacionado a la música.

La Orquesta Filarmónica de Medellín emitió un mensaje público destacando su compromiso con procesos sociales y formativos, especialmente su participación en el programa "Soy Músico", orientado a jóvenes, donde Sandra Gómez infliyó de manera positiva. Sus colegas la recuerdan como una mujer directa, transparente y ética, cuya presencia seguirá viva en cada ensayo y escenario de la ciudad.

En el ámbito personal, Sandra Gómez era conocida por su gran sensibilidad hacia las causas sociales y su amor por los animales. Pese a no tener hijos, dedicó gran parte de su tiempo al cuidado y protección de perros rescatados, demostrando una coherencia entre su vida personal y su ética profesional.

