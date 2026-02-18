Caso Gustavo Aponte: vecinos del sector denuncian llamadas de los presuntos agresores

Siguen apareciendo pistas para esclarecer lo ocurrido con el empresario Gustavo Aponte, dueño de Arroz Sonora, quien fue atacado a tiros junto a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, después de salir de un gimnasio de Bogotá en la calle 85 con carrera Séptima en Bogotá, el pasado 11 de febrero.

Las autoridades mencionaron que comenzaron a analizar más de 50 horas de grabación de los delincuentes, esto con el fin de encontrar los errores que pudieron tener al momento de ejecutar esta acción. Sin embargo, se conoció que los vecinos del sector comenzaron a recibir llamadas amenazantes para sabotear su captura.

Información de El Tiempo mencionó que los habitantes del sector de La Cabrera, lugar donde perdió la vida Gustavo Aponte han recibido llamadas para no entregar a las autoridades las grabaciones de seguridad.



“La Dijín recibió una denuncia de una persona que recibió una llamada en la que la amenazaron si entregaba las cámaras de seguridad localizadas muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Le dijeron que se iba a atener a las consecuencias”, dijo una fuente al medio citado. Mira una de los posibles responsables del crimen contra el empresario en el siguiente video.

¿Qué más información revelaron las autoridades sobre el Gustavo Aponte?

Por otro lado, las autoridades hablaron sobre lo ocurrido con Gustavo Aponte, dónde comentaron que pese que este fue planeado por mucho tiempo atrás, la persona responsable de quitarle la vida al empresario cometió varios errores que podrían facilitar su búsqueda.

“Aunque incluso en medios se ha calificado al asesino como un hábil gatillero, a diferencia de otros casos, este no cubrió su cara a la hora de ejecutar el homicidio y esta quedó registrada en cámaras”, dijo uno de los investigadores al medio citado.

De igual forma, se conoció que los criminales durante varios minutos estuvieron en una estación de gasolina cerca al lugar de los hechos, hecho que permitió que algunas cámaras de seguridad los registraron, convirtiéndo esto en una pista clave clave, a pesar de la poca nitidez de la imagen.

Asimismo se conoció un elemento clave en su investigación del caso de Gustavo Aponte, en el que menciona que puede estar relacionado con un caso de extorsión, al punto que el periodista y amigo cercano, como Felipe Arías denunció que el arrocero había recibido llamadas en su contra.

