¿Un agente de tránsito puede quitarte las llaves de la moto? Así está la ley en Colombia

Los retenes de tránsito se han vuelto un escenario común en las calles del país, pero no todo lo que ocurre allí está autorizado por la ley. En varios videos que circulan por redes sociales, se ha visto cómo agentes de tránsito detienen a motociclistas y, sin más, les quitan las llaves del vehículo. Esto ha generado molestias, dudas y hasta discusiones entre conductores. La gran pregunta es: ¿esto es legal?

La respuesta corta es no… salvo algunas excepciones. De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y en las normas vigentes, los agentes NO pueden retener las llaves de una moto así porque sí.

Si el conductor no está cometiendo una falta grave que represente peligro inminente, como manejar bajo los efectos del alcohol o drogas, quitarle las llaves no tiene respaldo legal.

El Código de Tránsito deja claro que, ante una infracción, el procedimiento autorizado es levantar un comparendo, y si aplica, inmovilizar el vehículo. Pero la retención de llaves no figura como una acción válida dentro del protocolo. Quitarle las llaves a alguien es una medida extrema que solo puede usarse si hay riesgo evidente para la seguridad vial.

Muchos motociclistas no saben esto, y en medio del afán o el susto, terminan entregando las llaves sin pedir una explicación. Y ahí es donde los abusos pueden colarse. Aunque no es lo usual, también se han reportado casos con carros, donde el agente actúa por fuera del procedimiento sin justificación clara.

Imagen referencial, motocicletas /Foto: Getty Images

¿Qué puedes hacer si un agente intenta quitarte las llaves sin motivo legal?

Primero, no pierdas la calma. Eso juega a tu favor. Pide que te diga con claridad qué norma respalda su acción y en qué situación está basada. Si no hay una explicación sólida, puedes negarte a entregar las llaves, siempre con respeto.

Grabar la interacción no está prohibido. De hecho, puede servir como respaldo si necesitas presentar una queja. Intenta registrar nombre, número del agente y lugar del hecho.

Además, si te sentiste vulnerado, puedes acudir a la Personería, la Procuraduría o un abogado especializado en temas de tránsito para recibir orientación. Recuerda que la autoridad también tiene límites y que conocer tus derechos es clave para no dejarte coger fuera de base.

En resumen: si no estás borracho, no estás alterando el orden público y no estás en una situación de riesgo para otros, el agente no puede quitarte las llaves. Saber esto no solo te evita un mal rato, también puede ayudarte a defender lo que por ley te corresponde.