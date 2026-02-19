Comprar casa en Bogotá podría salir caro: operativo en Usme revela urbanización ilegal

Un operativo conjunto en la localidad de Usme evidenció la presencia de urbanizaciones ilegales en zonas rurales del sur de Bogotá. El procedimiento dejó una captura y permitió identificar construcciones sin permisos en predios no habilitados para vivienda, una situación que representa riesgos para compradores y para el entorno ambiental.

La intervención contó con la participación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital del Hábitat y la Alcaldía Local de Usme. Las autoridades detectaron obras en áreas rurales protegidas, lo que constituye una infracción a las normas de ordenamiento territorial.

Riesgos de comprar en urbanizaciones informales

Las urbanizaciones irregulares suelen ser promovidas por intermediarios conocidos como 'tierreros', quienes ofrecen lotes a bajo costo sin cumplir requisitos legales. Este tipo de negocios puede derivar en pérdida del dinero, procesos judiciales y sanciones urbanísticas. Además, muchas de estas construcciones se ubican en zonas con restricciones ambientales, sin servicios básicos ni condiciones de seguridad.



Las entidades distritales explicaron durante el operativo que edificar sin licencias expone a los compradores a demoliciones, multas y a la imposibilidad de obtener escrituras. También advirtieron sobre el impacto ambiental por la intervención de suelos rurales y áreas de protección.



¿Qué revisan las autoridades durante los operativos contra urbanizaciones ilegales en Bogotá?

Durante el procedimiento, los equipos técnicos verificaron el uso del suelo, revisaron la ausencia de licencias urbanísticas y documentaron el avance de obras no autorizadas. La inspección permitió identificar riesgos para el ecosistema y para las personas que podrían ocupar estos predios sin respaldo legal.

Las autoridades reiteraron que el Plan de Ordenamiento Territorial define con claridad dónde se puede construir y bajo qué condiciones. Cualquier proyecto fuera de ese marco se considera irregular y queda sujeto a acciones administrativas y penales.

¿Cómo denunciar urbanización ilegal en Bogotá?

La ciudadanía puede reportar sospechas de urbanización ilegal a través de canales oficiales. Entre ellos se encuentra la Línea 123, disponible para emergencias y reportes ciudadanos. También está la Línea de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) al número 601 377 9595, extensión 1137, donde se recibe información para investigaciones.

Antes de comprar un lote o vivienda, las autoridades recomiendan verificar la legalidad del predio, solicitar escritura pública, revisar el certificado de tradición y libertad y confirmar que el terreno esté ubicado en una zona urbanizable autorizada. Desconfiar de ofertas informales o precios muy por debajo del mercado puede evitar problemas a futuro.

Asimismo, las entidades distritales insistieron en la importancia de la prevención como principal herramienta contra este delito. Informarse, consultar fuentes oficiales y denunciar a tiempo reduce el impacto de estas prácticas y protege a las familias de pérdidas económicas.

El operativo en Usme se suma a otras acciones de control en Bogotá que buscan frenar el avance de urbanizaciones ilegales y preservar el orden urbano y ambiental de la ciudad.

