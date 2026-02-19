Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
ZAMBRANO RESPONDE A CRÍTICAS
¿PRIMEROS THERIANS EN BOGOTÁ?
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Comprar casa en Bogotá podría salir caro: operativo en Usme revela urbanización ilegal

Comprar casa en Bogotá podría salir caro: operativo en Usme revela urbanización ilegal

Un procedimiento distrital en el sur de la ciudad revela riesgos legales y económicos para quienes compran lotes sin verificar su legalidad.

Operativo en Usme destapa urbanización ilegal
Operativo en Usme revela urbanización ilegal
Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Un operativo conjunto en la localidad de Usme evidenció la presencia de urbanizaciones ilegales en zonas rurales del sur de Bogotá. El procedimiento dejó una captura y permitió identificar construcciones sin permisos en predios no habilitados para vivienda, una situación que representa riesgos para compradores y para el entorno ambiental.

La intervención contó con la participación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital del Hábitat y la Alcaldía Local de Usme. Las autoridades detectaron obras en áreas rurales protegidas, lo que constituye una infracción a las normas de ordenamiento territorial.

Puedes leer: Cantante de música urbana falleció en Cartagena tras salir de un centro comercial

Riesgos de comprar en urbanizaciones informales

Las urbanizaciones irregulares suelen ser promovidas por intermediarios conocidos como 'tierreros', quienes ofrecen lotes a bajo costo sin cumplir requisitos legales. Este tipo de negocios puede derivar en pérdida del dinero, procesos judiciales y sanciones urbanísticas. Además, muchas de estas construcciones se ubican en zonas con restricciones ambientales, sin servicios básicos ni condiciones de seguridad.

Las entidades distritales explicaron durante el operativo que edificar sin licencias expone a los compradores a demoliciones, multas y a la imposibilidad de obtener escrituras. También advirtieron sobre el impacto ambiental por la intervención de suelos rurales y áreas de protección.

Te puede interesar:

  1. Video muestra como sería el trato en ICE
    Aparece inédito video de colombianos detenidos por ICE en Estados Unidos, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Internacional

    Aparece inédito video de colombianos detenidos por ICE en Estados Unidos

  2. Juan Carlos Suárez y Ricardo González irán a juicio por Jaime Moreno
    Caso Jaime Moreno: Fiscalía logra victoria clave y acusados deberán pagar años en prisión
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Caso Jaime Moreno: Fiscalía logra victoria clave y acusados deberán pagar años en prisión

¿Qué revisan las autoridades durante los operativos contra urbanizaciones ilegales en Bogotá?

Durante el procedimiento, los equipos técnicos verificaron el uso del suelo, revisaron la ausencia de licencias urbanísticas y documentaron el avance de obras no autorizadas. La inspección permitió identificar riesgos para el ecosistema y para las personas que podrían ocupar estos predios sin respaldo legal.

Las autoridades reiteraron que el Plan de Ordenamiento Territorial define con claridad dónde se puede construir y bajo qué condiciones. Cualquier proyecto fuera de ese marco se considera irregular y queda sujeto a acciones administrativas y penales.

Puedes ver: Giro en el caso de Zulma Guzmán por jugada para evitar su proceso de extradición

Publicidad

Urbanización ilegal
Urbanización ilegal, Usme
Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

¿Cómo denunciar urbanización ilegal en Bogotá?

La ciudadanía puede reportar sospechas de urbanización ilegal a través de canales oficiales. Entre ellos se encuentra la Línea 123, disponible para emergencias y reportes ciudadanos. También está la Línea de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) al número 601 377 9595, extensión 1137, donde se recibe información para investigaciones.

Publicidad

Antes de comprar un lote o vivienda, las autoridades recomiendan verificar la legalidad del predio, solicitar escritura pública, revisar el certificado de tradición y libertad y confirmar que el terreno esté ubicado en una zona urbanizable autorizada. Desconfiar de ofertas informales o precios muy por debajo del mercado puede evitar problemas a futuro.

Lee también: Medicina Legal revela verdadera causa de muerte de jueza Vivian Polanía; ¿hay culpables?

Asimismo, las entidades distritales insistieron en la importancia de la prevención como principal herramienta contra este delito. Informarse, consultar fuentes oficiales y denunciar a tiempo reduce el impacto de estas prácticas y protege a las familias de pérdidas económicas.

El operativo en Usme se suma a otras acciones de control en Bogotá que buscan frenar el avance de urbanizaciones ilegales y preservar el orden urbano y ambiental de la ciudad.

Mira también: Hernán Orjuela confiesa consecuencias de bromas en 'También Caerás': "Podría estar preso"

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Usme

Bogotá

Vivienda

Colombia

Estafa

Policía Metropolitana de Bogotá

Secretaría de Ambiente