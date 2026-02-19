Medicina Legal revela verdadera causa de muerte de Jueza Vivian Polanía; ¿hay culpables?

Una de las noticias que marcaron la agenda pública nacional, fue el hallazgo de la jueza de Cúcuta, Vivian Polanía, el pasado 17 de diciembre, quien se desempeñaba como jueza de control de garantías, la cual fue encontrada sin vida en su apartamento junto a su hijo recién nacido.

Por lo cual, en las últimas horas, el medio de comunicación El Tiempo tuvo acceso al informe legal de Medicinal legal, y despejó las dudas sobre lo ocurrido con la jueza. Según los exámenes toxicológicos realizados en los laboratorios de Bogotá, se concluyó que la causa de muerte fue una sobredosis de drogas.

Puedes leer: Nuevo drama para don Héctor Rubiano y sus hijas: inquilinos insisten en quitarles la casa



Así mismo, el hallazgo de estos estupefacientes en el organismo de Polonía obligó a los médicos legistas a profundizar en los estudios para identificar la sustancia específica y determinar la cantidad exacta presente en su cuerpo.



Sin embargo, pese a este hallazgo, el caso aún no se considera cerrado del todo, ya que el médico legista a cargo ha solicitado un análisis adicional para cuantificar otras sustancias detectadas. Este nuevo peritaje busca confirmar si hubo un policonsumo de diferentes estupefacientes la noche de su fallecimiento.

¿Quién fue Vivian Polanía?

Vivian Polanía no era una figura convencional dentro de la rama judicial colombiana, esto debido a que fama trascendió los estrados judiciales de Cúcuta debido a su presencia en redes sociales, donde compartía su estilo de vida 'fitness' y mostraba con orgullo sus numerosos tatuajes.

Publicidad

Puedes leer: Pareja de la jueza Vivian Polanía hace dura confesión de su hijo: “Me duele”

De igual forma, su comportamiento disruptivo también la convirtió en el centro de múltiples procesos disciplinarios y críticas a lo largo de su carrera en la rama judicial, una vez fue suspendida tras la difusión de un video personal de ella grabado durante una celebración de Amor y Amistad en el Palacio de Justicia.

Publicidad

Asimismo, protagonizó discusiones virales con abogados y fiscales en medio de audiencias judiciales. Sumado a esto, fue encontrada fumando y vistiendo ropa informal durante diligencias virtuales.

Pese a esto se conoció que ella siempre mantuvo una postura firme en defensa de su autonomía. La jueza argumentaba con vehemencia que su imagen personal y su vida privada no afectaban su capacidad técnica ni su integridad para impartir justicia en su despacho.

Actualmente, el ente investigador y Medicina Legal continúan trabajando para determinar los detalles finales que rodearon esta decisión En especial, debido a que el cuerpo de la jueza fue encontrado en la presencia del bebé ileso junto al cuerpo de su madre.

Mira también: El crudo audio que envió Jueza Vivian Polanía y que llama la atención tras fallecimiento