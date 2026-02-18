Publicidad

VIDEO: CASO KEVIN ACOSTA
MARCHAS POR EL SALARIO MÍNIMO
FILTRAN CAMISETA DE MILLONARIOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

La Kalle  / Noticias  / Nuevo drama para don Héctor Rubiano y sus hijas: inquilinos insisten en quitarles la casa

Nuevo drama para don Héctor Rubiano y sus hijas: inquilinos insisten en quitarles la casa

Las hermanas Rubiano aseguran que los antiguos inquilinos siguen reclamando la casa familiar en Bogotá, no asisten a audiencias y mantienen al padre en un estado de angustia constante.

Hermanas Rubiano rompen el silencio
Hermanas Rubiano rompen el silencio
/Foto: redes sociales /Séptimo día
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Las hermanas Rubiano volvieron a aparecer públicamente en febrero de 2026 para denunciar que el conflicto por la vivienda familiar en Bogotá no ha terminado.

En un video difundido en redes sociales, afirmaron que los antiguos inquilinos continúan insistiendo en que la casa les pertenece y que ahora incluso buscan sacarlas del inmueble que su familia recuperó meses atrás.

Puedes leer: El conmovedor regreso de Héctor Rubiano a la casa que sus inquilinos le habían quitado

Según relataron, la situación tiene agotado a su padre, Héctor Rubiano, quien se ha visto afectado emocionalmente y en su salud por la persistencia del conflicto.

Entre lágrimas, las hijas contaron que el adulto mayor está cansado de asistir a trámites y audiencias sin que se presenten quienes reclaman la propiedad. “No entendemos por qué siguen insistiendo si la casa tiene escrituras y todo está en regla”, expresaron.

Las mujeres señalaron que, pese a haber recuperado físicamente la vivienda, los antiguos ocupantes siguen sosteniendo que el inmueble es de ellos.

De acuerdo con su testimonio, la pareja de esposos Armando Laguna y María Leonilde Lozano han interpuesto nuevas acciones legales y, además, no asisten a algunas de las audiencias programadas, lo que alarga el proceso y mantiene a la familia en incertidumbre constante.

Vecinos recuperan casa de Héctor Rubiano tras enfrentar a inquilinos
Vecinos recuperan casa de Héctor Rubiano tras enfrentar a inquilinos
/Foto: redes sociales

Denuncian que su padre, don Héctor Rubiano, está al borde del colapso

Las hermanas también denunciaron que el caso llegó incluso a instancias penales, donde aseguran que fueron demandadas, situación que las tomó por sorpresa.

“Ellos no muestran arrepentimiento, siguen actuando como si la casa fuera suya”, afirmaron en el video, donde además pidieron respaldo de los vecinos del barrio Jorge Eliécer Gaitán, en la localidad de Bogotá.

El conflicto de la familia Rubiano se hizo conocido a nivel nacional en noviembre de 2025, cuando fue presentado en el programa Séptimo Día. Allí se contó cómo Héctor Rubiano había arrendado su vivienda en 2009 a Armando Laguna, y cómo la pareja de este, María Leonilde Lozano, inició una demanda de pertenencia alegando que llevaba más de tres décadas viviendo allí, versión que la familia calificó como falsa.

En ese momento, Rubiano aseguró que los costos de los procesos legales lo obligaron incluso a vender una finca donde residía, con tal de sostener la defensa de su casa. La presión social y el acompañamiento del barrio fueron determinantes para que, en noviembre de 2025, los inquilinos salieran del inmueble y la familia pudiera volver a ocuparlo.

Sin embargo, según el nuevo pronunciamiento de las hijas, el problema no terminó con la recuperación física de la vivienda. Ellas afirman que los antiguos ocupantes siguen alegando ser los dueños y que buscan revertir lo ocurrido por la vía judicial.

“Mi papá tiene las escrituras, tiene todos los documentos, pero aun así ellos insisten”, dijeron.

Puedes leer: Vecinos se unieron y le sacaron los trapitos a inquilinos que se adueñaron de casa en Bogotá

La familia Rubiano teme por su vida

Otro de los puntos que más preocupa a la familia es el estado emocional del adulto mayor. Las hijas aseguraron que su padre está agobiado por la situación, cansado de comparecer a citaciones y de escuchar que el conflicto aún no se cierra.

En su mensaje, las hermanas pidieron apoyo ciudadano y acompañamiento del vecindario, recordando que fue precisamente la unión de la comunidad lo que permitió que la casa regresara a manos de su familia. Ahora temen que, con nuevas acciones legales, la situación vuelva a complicarse y se repita el drama que vivieron durante años.

